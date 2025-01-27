Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iki kez bir araya geldiği ve partiye dönmeyi dile getirdiği iddia edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiği kurultay sonrası, 'Baba ocağına dönün' çağrısını yapan Özel'in de bu duruma sıcak baktığı ve 'dönüşü onayladığı' öne sürülmüştü.

CHP'den resmi açıklama geldi: Muharrem İnce geri mi dönecek?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddialarına ilişkin, "İnce, partide önemli görevler aldı. Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır." ifadesini kullandı.

İnce partiden neden ayrıldı?

Yıllarca CHP’de siyaset yapan, 2018'de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendisi için 'Gel bakalım Muharrem' diyen Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılığına düşerek istifa etmiş ve Memleket Partisini kurmuştu.

İnce, 2023 yılında da 100 bin imza toplayarak Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak kendisine yönelik 'kaset kumpası' sonrası seçimden çekilmişti.



















