Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'den resmi açıklama geldi: Muharrem İnce geri mi dönecek?

CHP'den resmi açıklama geldi: Muharrem İnce geri mi dönecek?

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:0327/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin partiye dönüş söylentileri hakkında konuştu.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin partiye dönüş söylentileri hakkında konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddialarına ilişkin konuştu. "İnce, genel başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir." diyen Yücel, "Gelişme olursa, Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iki kez bir araya geldiği ve partiye dönmeyi dile getirdiği iddia edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiği kurultay sonrası, 'Baba ocağına dönün' çağrısını yapan Özel'in de bu duruma sıcak baktığı ve 'dönüşü onayladığı' öne sürülmüştü.

CHP'den resmi açıklama geldi: Muharrem İnce geri mi dönecek?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddialarına ilişkin,
"İnce, partide önemli görevler aldı. Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır."
ifadesini kullandı.

İnce partiden neden ayrıldı?

Yıllarca CHP’de siyaset yapan, 2018'de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendisi için 'Gel bakalım Muharrem' diyen Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılığına düşerek istifa etmiş ve Memleket Partisini kurmuştu.

İnce, 2023 yılında da 100 bin imza toplayarak Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak kendisine yönelik 'kaset kumpası' sonrası seçimden çekilmişti.






#CHP
#Muharrem İnce
#Deniz Yücel
#Özgür Özel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır? Son kaynak tedarik tarifesi nedir?