Memleket Partisi'nden Kaftancıoğlu'nun paylaşımına büyük tepki: CHP'nin arka bahçesi değiliz

Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize ettiklerini açıklayan Canan Kaftancıoğlu, büyük tepki çekti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize ettiklerini duyurdu. Programa ilişkin paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Memleket Partisi Esenyurt yöneticileri, üyeleri ve aileleri ile bir aradayız" dedi.
Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş'un istifa etmeden ilçe başkanlığı sıfatıyla böyle bir programa dâhil olması ise partisi tarafından büyük tepki çekti.
Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi Ömer Özdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı.