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Memleket Partisi'nden Kaftancıoğlu'nun paylaşımına büyük tepki: CHP'nin arka bahçesi değiliz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize ettiklerini açıkladı. Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş'un Muharrem İnce'nin tarafsızlık açıklamasına rağmen istifa etmeden ilçe başkanlığı sıfatıyla böyle bir programa dâhil olması, partisi tarafından büyük tepki çekti. Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi Ömer Özdoğan, "Bu korsan programla ilgimiz yok. Memleket Partisi CHP'nin arka bahçesi değildir. CHP'de son rezalet perdesi; örgütlerimizi ayartıp korsan program yapıyorlar. Onursuzluğun bu kadarı pes" açıklamasında bulundu.

17:27 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize ettiklerini açıklayan Canan Kaftancıoğlu, büyük tepki çekti.

Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize ettiklerini açıklayan Canan Kaftancıoğlu, büyük tepki çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize ettiklerini duyurdu. Programa ilişkin paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Memleket Partisi Esenyurt yöneticileri, üyeleri ve aileleri ile bir aradayız" dedi.

Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş'un istifa etmeden ilçe başkanlığı sıfatıyla böyle bir programa dâhil olması ise partisi tarafından büyük tepki çekti.

Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi Ömer Özdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

"Memleket Partisi CHP'nin arka bahçesi değildir"

Özdoğan, "
Memleket Partisi'nin bu korsan programla ilgisi yoktur. Siyasetin bu kadar rezilce yapılabileceğine dünya ilk defa şahit oluyor. Memleket Partisi CHP'nin arka bahçesi değildir. CHP'de son rezalet perdesi; örgütlerimizi ayartıp korsan program yapıyorlar. Onursuzluğun bu kadarı pes"
ifadelerini kullandı.

"Burada siyasi ahlaksızlık var"

28. Dönem Memleket Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Mevhibe Bodur Koloğlu da Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Koloğlu, yaptığı açıklamada "
Burada siyasi ahlaksızlık var."
dedi.

Muharrem İnce'ye kurulan 'sahte dekont' kumpasının perde arkası: Yeniçağ Gazetesi'nin çalışanı çıktı
Muharrem İnce'ye kurulan 'sahte dekont' kumpasının perde arkası: Yeniçağ Gazetesi'nin çalışanı çıktı

Günlerdir 'kaset' ve 'para aldı' operasyonlarına maruz kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Emniyet, İnce hakkında provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesabı tespit etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin yurt dışı kaynaklı olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Sahte dekontları ilk paylaşan kişinin CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlanan ve İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin muhabiri Tülün Köksal olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu 'İnce' sorularına kaçamak yanıtlar verdi: Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına?
Kılıçdaroğlu 'İnce' sorularına kaçamak yanıtlar verdi: Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerimi 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı. Katıldığı canlı yayında konu hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İnce'yi aradım fakat ulaşamadım. Kendisini kucakladığımızı söyleyecektim, sofraya davet edecektim." diye konuştu. İnce'yi Ankara'daki mitingde davet edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi destekleyip desteklemediğini bilmiyorum. Bu konuda görüşmemiz olmadı" dedi. Sözlerinin devamında İnce konusunun gündemde olmaması gerektiğini söyleyen CHP lideri, "Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.


#Memleket Partisi
#Canan Kaftancıoğlu
#CHP
#Ömer Özdoğan
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