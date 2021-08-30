Gündem CHPli Ali Öztunç Bakan Yanıkın şehit ailelerini ziyaretini çarpıttı
POLİTİKA

CHP'li Ali Öztunç Bakan Yanık'ın şehit ailelerini ziyaretini çarpıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaretleri istismar etti. Ziyaretleri, "Bakan Yanık onlarca polisle, konvoyla akraba ziyareti gerçekleştiriyor" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'li Öztunç, yalan tweetini daha sonra sildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Ali Öztunç Bakan Yanıkın şehit ailelerini ziyaretini çarpıttı
Ali Öztunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beraberindekilerle birlikte, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

ZİYARETLERİ İSTİSMAR ETTİ

Ancak bu ziyaret, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından istismar edildi.

Öztunç, yalan paylaşımda bulunarak Bakan Yanık'ın akrabasını makam aracıyla onlarca polis eşliğinde konvoy yaparak ziyaret ettiğini öne sürdü.

ÖZÜR DİLEMEDEN SİLDİ

Öztunç tweetinde "Sayın Bakan, Kahramanmaraş'ta Yaşam sitesindeki yakınını ziyarete devletin makam arabası, onlarca polis ve konvoyla gitmeniz de mi hakkınız? Yeni bir bakan olarak maşallah arkadaşlarınızın savurganlık ve kibir konusundaki hızına ayak uydurmuşsunuz" ifadelerini kullandı.

  • CHP'li vekil, yalan tweetini bir süre geçtikten sonra özür dilemeden kaldırdı.

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