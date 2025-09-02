CHP'li Bağcıoğlu sivil iradeye bağlılıktan rahatsız oldu

Mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler için sokağa çıkma çağrısında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yine bir skandala imza attı. Bağcıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" sözlerinden rahatsız oldu. Bağcıoğlu, “Asker olmadığı için bilmiyor. Doğrusu askerlik yemininden:” diyen Bağcıoğlu, askerlik yeminini “Kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime…” kısmının altını çizerek sosyal medya paylaşımı yaptı.