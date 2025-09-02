Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'li Bağcıoğlu sivil iradeye bağlılıktan rahatsız oldu

CHP'li Bağcıoğlu sivil iradeye bağlılıktan rahatsız oldu

Haber Merkezi
19:412/09/2025, Salı
G: 2/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kılıç çeken teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapan Bağcıoğlu, Afyoncu'nun sivil irade vurgusunu da hedef aldı.
Kılıç çeken teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapan Bağcıoğlu, Afyoncu'nun sivil irade vurgusunu da hedef aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun, "Her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız." sözlerinden rahatsız oldu. Sivil iradeye bağlılığı hedef alan açıklamasıyla tepki çeken Bağcıoğlu, sosyal medya paylaşımında askerlik yemininden alıntı yaparak Afyoncu'yu hedef aldı. Daha önce korsan yemin eden teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapan Bağcıoğlu, yeni çıkışıyla da skandallara bir yenisini ekledi.

Mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler için sokağa çıkma çağrısında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yine bir skandala imza attı. Bağcıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" sözlerinden rahatsız oldu. Bağcıoğlu, “Asker olmadığı için bilmiyor. Doğrusu askerlik yemininden:” diyen Bağcıoğlu, askerlik yeminini “Kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime…” kısmının altını çizerek sosyal medya paylaşımı yaptı.

"Her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız"

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, MSÜ mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada teğmenlere seslenerek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Afyoncu'nun söz konusu ifadeleri CHP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sosyal medya paylaşımında “Asker olmadığı için bilmiyor. Doğrusu askerlik yemininden:” diyen Bağcıoğlu, askerlik yeminini “Kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime…” ifadeleri ile Afyoncu'ya tepki gösterdi.

Sokağa çıkma çağrısı yapmıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler için 11 Ocak'ta sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.



#Erhan Afyoncu
#Mezuniyet
#Teğmen
#Kılıç
#CHP Genel Başkan Yardımcısı
#Yankı Bağcıoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mevlid Gecesi ne zaman, bugün mü? Mevlid Gecesi nedir? Diyanet açıkladı