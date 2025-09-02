CHP'li Bağcıoğlu sivil iradeye bağlılıktan rahatsız oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun, "Her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız." sözlerinden rahatsız oldu. Sivil iradeye bağlılığı hedef alan açıklamasıyla tepki çeken Bağcıoğlu, sosyal medya paylaşımında askerlik yemininden alıntı yaparak Afyoncu'yu hedef aldı. Daha önce korsan yemin eden teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapan Bağcıoğlu, yeni çıkışıyla da skandallara bir yenisini ekledi.
Mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler için sokağa çıkma çağrısında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yine bir skandala imza attı. Bağcıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" sözlerinden rahatsız oldu. Bağcıoğlu, “Asker olmadığı için bilmiyor. Doğrusu askerlik yemininden:” diyen Bağcıoğlu, askerlik yeminini “Kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime…” kısmının altını çizerek sosyal medya paylaşımı yaptı.
"Her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız"
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, MSÜ mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada teğmenlere seslenerek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.
Afyoncu'nun söz konusu ifadeleri CHP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sosyal medya paylaşımında “Asker olmadığı için bilmiyor. Doğrusu askerlik yemininden:” diyen Bağcıoğlu, askerlik yeminini “Kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime…” ifadeleri ile Afyoncu'ya tepki gösterdi.
Sokağa çıkma çağrısı yapmıştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler için 11 Ocak'ta sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.