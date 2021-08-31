CHP'li Başkan Soyer'den İzmir'e dudak uçuklatan heykel ihalesi: Bedeli 1 milyon 915 bin lira
Belediyecilikte tek yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimindeki İzmir'de bir proje için daha harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’ndaki saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin heykelinin yapımı için 1 milyon 915 bin liralık ihale açtığını duyurdu.
İzmir’de göreve geldiği günden bu yana kentin çeşitli yerlerine anıt ve heykeller diken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni projesi maliyetiyle dudak uçuklattı. yeni anıt projesiyle şaşırttı. Telegramhaber'in aktardığına göre; Alsancak Limanı bölgesine 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda DEAŞ saldırısında yaşamını yitiren 103 kişinin anıtını yapmaya hazırlanan Soyer’in, bu proje için açtığı ihaleyi 1 milyon 915 bin liralık teklifiyle Bayraklı merkezli Kuzenler Proje şirketi aldı.
Sel felaketi yaşanırken heykel incelemeye gitmişti
Kentte sel felaketi yaşanırken Buca'da saldırıya uğrayan gazeteci yazar Bekir Coşkun heykelini incelemeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in talimatıyla yapılacak anıt, "aydınlığa yürüyüş" temasıyla katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi merkezine alıyor.
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Anıtta bir santimetre kalınlığında 103 çelik siluet yer alacak. 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede, yaş arttıkça anıtların boyu uzayacak ve sonunda bir çember oluşacak.