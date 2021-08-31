Gündem CHPli Başkan Soyerden İzmire dudak uçuklatan heykel ihalesi Bedeli 1 milyon 915 bin lira
İZMİR

CHP'li Başkan Soyer'den İzmir'e dudak uçuklatan heykel ihalesi: Bedeli 1 milyon 915 bin lira

Belediyecilikte tek yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimindeki İzmir'de bir proje için daha harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’ndaki saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin heykelinin yapımı için 1 milyon 915 bin liralık ihale açtığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Başkan Soyerden İzmire dudak uçuklatan heykel ihalesi: Bedeli 1 milyon 915 bin lira
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İzmir’de göreve geldiği günden bu yana kentin çeşitli yerlerine anıt ve heykeller diken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni projesi maliyetiyle dudak uçuklattı. yeni anıt projesiyle şaşırttı. Telegramhaber'in aktardığına göre; Alsancak Limanı bölgesine 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda DEAŞ saldırısında yaşamını yitiren 103 kişinin anıtını yapmaya hazırlanan Soyer’in, bu proje için açtığı ihaleyi 1 milyon 915 bin liralık teklifiyle Bayraklı merkezli Kuzenler Proje şirketi aldı.

Sel felaketi yaşanırken heykel incelemeye gitmişti

Kentte sel felaketi yaşanırken Buca'da saldırıya uğrayan gazeteci yazar Bekir Coşkun heykelini incelemeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in talimatıyla yapılacak anıt, "aydınlığa yürüyüş" temasıyla katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi merkezine alıyor.

CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
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CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak

Anıtta bir santimetre kalınlığında 103 çelik siluet yer alacak. 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede, yaş arttıkça anıtların boyu uzayacak ve sonunda bir çember oluşacak.

CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu
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CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asbestli borularla ilgili çalışmasına AK Parti grubunun engen olduğu iddialarına cevap verdi. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı: Pandemi gündemiyle toplanan belediye meclisinde bu konuyu gündeme getirdiler. Borçlanma için istenen rakam 350 milyon lira. Söz konusu asbestli boruları değiştirme işinin maliyeti ise 20 milyon lira. 350 milyon lira ile Ankara'nın yeni borularının bile değişimi yapılır. ASKİ'nin bütçesi 3 milyar TL. 20 milyon küçük bir rakam. Bu yapılanlar algı operasyonundan başka bir şey değil.

CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
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CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu. Bir çok CHP'li belediye çeşitli heykelleri şehirlerin meydanları dikti. 2021 yılın ilk heykelleri de büyük bir hızla hazırlanıyor. Son olarak Bolu belediyesi tarafından dikilmesi planlanan boz ayı heykeli tepkiler üzerine kızıl geyik heykeli ile değiştirildi.

CHP'li belediyeler heykelden vazgeçmiyor: Tunç Soyer Çaka Bey'in açılışını yaptı
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