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ANKARA

CHP’li başkanın torbacı çocukları: Parti aracıyla uyuşturucu ticareti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalandı. Narkotik polisleri yaptıkları aramada araçta 158,54 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kardeşten Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticareti, Çetin Aşık’ın da uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunuyor.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
CHP’li başkanın torbacı çocukları: Parti aracıyla uyuşturucu ticareti​
Araçta yapılan aramada 158 gram metamfetamin maddesi bulundu.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Mehmet Aşık
Mehmet Aşık

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

  • Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 158.54 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTI

Uyuşturucunun ele geçirildiği aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğu öğrenilirken, şüphelilerin de CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık olduğu ortaya çıktı. Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirtildi. Polis, şüphelileri “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma” suçundan gözaltına aldı.

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