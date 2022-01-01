CHP’li başkanın torbacı çocukları: Parti aracıyla uyuşturucu ticareti​

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Mehmet Aşık

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 158.54 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTI

Uyuşturucunun ele geçirildiği aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğu öğrenilirken, şüphelilerin de CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık olduğu ortaya çıktı. Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirtildi. Polis, şüphelileri “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma” suçundan gözaltına aldı.

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