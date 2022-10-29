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POLİTİKA

CHP’li belediyede PKK’lı çalışan!

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal üstüne skandal. PKK’ya yönelik operasyonda 18 personeli gözaltına alınan belediyede, şimdi de otobüs şoförü Asiye Şahin terör örgütü ile iltisakı nedeniyle tutuklandı.

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Burak Doğan Yeni Şafak
CHP’li belediyede PKK’lı çalışan!
Asiye Şahin.

Geçtiğimiz günlerde terör operasyonu ile anılan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandalın ardı arkası kesilmiyor. PKK’ya yönelik operasyonda 18 personeli gözaltına alınan belediyede, şimdi de otobüs şoförü Asiye Şahin terör örgütü ile iltisakı nedeniyle tutuklandı. Mersin’de PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Asiye Şahin’in, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı. İfadesinde belediyenin alt kuruluşu Kültür A.Ş. tarafından kendisine mülakat yapıldığını söyleyen Şahin, mülakattan sonra işe başladığını anlattı. Sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı da tespit edilen Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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