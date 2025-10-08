CHP'li belediyeden ecdada büyük saygısızlık: Skandal sergiye tepki yağdı

100 yıl ve üzeri tarihi fotoğrafları sergileyen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın işgalinde Osman Gazi’nin türbesine gelip “Biz geldik Osman! Kalk da ülkeyi kurtar” diyerek sandukayı tekmeleyen Yunan komutanın fotoğrafına yer verdi.

Venizelos'un, Bursa'nın işgalinde Osman Gazi’nin türbesine gelip “Biz geldik Osman! Kalk da ülkeyi kurtar” diyerek sandukayı tekmeleyerek, ağza alınmayacak küfürler saydırdığı söyleniyordu. Venizelos'un Osman Gazi'nin sandukası başında çekilmiş bir fotoğrafı o zaman Türk ve Yunan gazetelerinde neşredilmişti.