CHP'li belediyeden ecdada büyük saygısızlık: Skandal sergiye tepki yağdı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir sergide, skandal bir olaya imza atıldı. Bursa'nın tarihini ve fethini konu alan bir fotoğraf sergisi hazırlayan belediye sergiye dair fotoğrafların sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki topladı.
100 yıl ve üzeri tarihi fotoğrafları sergileyen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın işgalinde Osman Gazi’nin türbesine gelip “Biz geldik Osman! Kalk da ülkeyi kurtar” diyerek sandukayı tekmeleyen Yunan komutanın fotoğrafına yer verdi.
Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde 1920 yılında çektirdiği fotoğrafın yeniden ortaya çıkarılması büyük tepki çekti.
Yunan komutanın fotoğrafını sergilediler
Venizelos'un, Bursa'nın işgalinde Osman Gazi’nin türbesine gelip “Biz geldik Osman! Kalk da ülkeyi kurtar” diyerek sandukayı tekmeleyerek, ağza alınmayacak küfürler saydırdığı söyleniyordu. Venizelos'un Osman Gazi'nin sandukası başında çekilmiş bir fotoğrafı o zaman Türk ve Yunan gazetelerinde neşredilmişti.
'Ecdada saygısızlık'
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi fotoğrafların sergilendiği ve vatandaşların davet edildiği sergide bu fotoğrafa yer vermesi 'ecdada saygısızlık' olarak değerlendirilirken söz konusu fotoğrafa sosyal medya hesabı üzerinden tepki yağdı.