CHP'li belediyeler PKK’yı ihya etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK’nın uzantısı olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede, CHP-PKK ilişkisi net şekilde ortaya çıktı.

CHP’Lİ BELEDİYE ARSA VERDİ

Dosya kapsamındaki şüphelilere ait tapelerle detaylı ifadelerin yer aldığı iddianamede, Küçükçekmece’de CHP’li belediyenin PKK’nın derneği DİAYDER’e İkitelli’de parsel halinde bir arazi verdiği belirtiliyor.

Şüphelilerden Rıza O.’nun bir telefon görüşmesinde “İkitelli semtinde parsel halinde vermiş. Yani belediye başkanı kendisi vermiş. Gittik oraya, 1300 metrekare, yeri iyi. Cami projesiymiş, bize vermişler. ‘Size devredelim gidin dernek yapın’ dediler” şeklindeki konuşma dikkat çekti. Yine tapelerde, CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin PKK’ya müzahir sanıklardan Mehmet İ.’ye danışmanlık teklif ettiği bilgisi de yer alıyor.

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TAKVİM PARASINI İBB ÖDEMİŞ

DİAYDER saymanı olan şüphelilerden Rıza O.’nun 2021 için takvim bastırdığı, basım ücretini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) karşıladığı görüşme kayıtlarında yer alıyor. Rıza O.’nun bastırılacak 5 bin takvim için İBB’den temin etmeye çalıştıkları 34 bin TL ile ilgili çeşitli görüşmeler yaptığı ve paranın İBB’den direkt matbaa sahibinin hesabına transfer edildiği iddianamede anlatıldı.

Her biri 5,50 liradan basılan ve 27 bin 500 lira tutan 5 bin Kürtçe takvim için İBB’nin ödediği 34 bin liradan arta kalan 6 bin 500 liranın, PKK propagandası yapmaktan hakkında işlem uygulanan matbaa sahibince, Rıza O.’nun oğlunun banka hesabına transfer edildiği öğrenildi.

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MARKET KARTLARI KARABAT’TAN

İBB’den aldığı ihalelerle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın PKK’lılarla ilişkisi de iddianamede yer buldu. Derneğin maddi olarak problem yaşadığı bir dönemde şüphelilerden Hafit T.’nin CHP’li Karabat’tan para istenebileceğini söylediği ve telefonda konuştuğu Erhan isimli kişinin de “Para versin başka bir şey istemiyorum. Mesela ben Özgür Karabat’a telefon ettim ‘Geri döneceğim’ dedi” şeklindeki konuşma tapelere yansıdı. İddianamede, Özgür Karabat’ın derneğe alışveriş kartları gönderdiği de ifade edildi.

İŞE ALIMI CHP İL YÖNETİMİ YAPTI

İddianamedeki şüphelilerden Hasan K.’nın DİAYDER üyelerinin İBB’de nasıl işe alındığına dair beyanları da savcılık tarafından iddianameye konuldu. “Belediyeye alınan şahıslar CHP il yönetimi üzerinden işe alınmıştır” diyen Hasan K., PKK’lıların İBB kadrolarına yerleştirilmesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu işaret etti.

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İddianamede, DİAYDER’e bağlı mescitlerin ihtiyaçlarının İBB tarafından karşılanması için çalışma yapıldığı, Halkalı’daki mescidin eksiklerinin İBB tarafından karşılanması maksadıyla birtakım görüşmeler yapıldığı bilgilerine de yer verildi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan yardımcısı terör konferansında

İddianameki şüphelilerden Mehmet Ş.’nin ikametinde ele geçirilen bir dokümanda CHP-PKK ilişkisi gözler önüne serildi. 12 Aralık 2015’te başlayan ve 2 gün süren, bebek katili Abdullah Öcalan’ın avukatlarının da yer aldığı terör konferansına CHP’li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı da katılmış.

Yazar İhsan Eliaçık’ın da bulunduğu toplantıda Kandil’den gönderilen bir terörist de yer almış. Söz konusu konferansta PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubu okunmuş. Terör toplantısının diğer katılımcıları da ilginç. İddianameye giren belgeye göre, konferansta Protestan Ruhani Lideri, Pir Ali Dedeleri ve FETÖ üyesi Sadullah S. de yer almış.

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DİAYDER üyelerinden bazılarının FETÖ’nün KHK ile kapatılan derneklerinde yönetim kurulu üyesi olduğu, sonradan DİAYDER üyesi oldukları, tutuklu şüphelilerden Sefa M.’nin sürekli Kandil’e giderek PKK’lı Cemil Bayık’la görüştüğü ve daha önceden FETÖ içinde faaliyet yürütürken PKK’ya katıldığı iddianamede anlatıldı.

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