CHP’li belediyelere çağrı: İşinize dönün şehirlerinizi depreme hazırlayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Asrın felaketiyle büyük yıkıma maruz kalan Türkiye’nin yaraları sarmak için tek yürek olduğunu belirten Bahçeli, 6 Şubat'ın izlerinin, adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindiğini vurguladı. Bahçeli, depremde kaybedilen canlar geri getirilemese de onların emanetlerine sahip çıkmanın, deprem bölgesini eskisinden çok daha güvenli ve dayanıklı hale getirmenin haysiyet meselesi olduğunu kaydetti.

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasıyla tekrar gündeme oturan büyük deprem ihtimali konusunda uyaran Bahçeli, kentsel dönüşümün hızlandırılması, bu konuda yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini ifade etti: “Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak, beka ölçüsünde mecburiyettir. Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları, vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur. Türkiye'miz deprem kuşağındadır. Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değildir.”