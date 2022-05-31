Gündem CHPli belediyede rüşvet operasyonu Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile üç kişi rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı
ÇANAKKALE

CHP'li belediyede rüşvet operasyonu: Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile üç kişi rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı üç kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
CHPli Çan Belediye Başkanı Bülent Öz rüşvet suçundan gözaltına alındı
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

  • Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

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