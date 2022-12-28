CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu öğrenci olunca soruyu es geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle iltisaklı personellerin soruşturulması hakkında basın toplantısı düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhabirin öğrencilere yapılan ulaşım zammını sorması üzerine soruyu cevapsız bıraktı.
İmamoğlu konu öğrenciye gelince soruyu cevaplamak istemedi
Muhabirin, "Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu ancak ulaşıma yüzde 80 üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Başka platformda sorunuzu cevaplamak isterim" dedi.