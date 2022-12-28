Gündem CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu öğrenci olunca soruyu es geçti
POLİTİKA

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu öğrenci olunca soruyu es geçti

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terörle iltisaklı personellerin işe alınması hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklamasında muhabirin, "Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu öğrenci olunca soruyu es geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle iltisaklı personellerin soruşturulması hakkında basın toplantısı düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhabirin öğrencilere yapılan ulaşım zammını sorması üzerine soruyu cevapsız bıraktı.

İmamoğlu konu öğrenciye gelince soruyu cevaplamak istemedi

Muhabirin, "Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu ancak ulaşıma yüzde 80 üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Başka platformda sorunuzu cevaplamak isterim" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu konu öğrenci olunca soruyu es geçti
OYNAT 00:39
İBB Başkanı İmamoğlu konu öğrenci olunca soruyu es geçti
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terörle iltisaklı personellerin işe alınması hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklamasında muhabirin, 'Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu. Ancak ulaşıma yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?' sorusunu cevapsız bıraktı.

Öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 8 aydır onaylamayan İmamoğlu'ndan öğrenci ulaşımına yeni zam
GÜNDEM
Öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 8 aydır onaylamayan İmamoğlu'ndan öğrenci ulaşımına yeni zam
Akşenerden Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana

Akşener'den Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana
ABDnin sırları eBaydan çıktı

ABD'nin sırları
eBay'dan çıktı

​İnanması güç olay: Ordunun binlerce köstebeği ifşa oldu.
Herkes hazine aramak için giriyor

Herkes hazine aramak için giriyor

25 metrelik tünel herkesi korkutuyor.

Bakan Dönmez 'kendi rekorunu kırdı' diyerek duyurdu.

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.

​PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.