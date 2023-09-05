CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro eylemi: Bize verilen sözler tutulmadı

"Uzun zamandır taşeron köleliğinden kurtulmak için mücadele ediyoruz. Ekonomik kriz koşullarında maaşlarımız sürekli geç yatıyor. Artık kadrolu çalışmak istiyoruz. İyi niyetli tutumlarımıza rağmen hep kandırıldık, ötelendik, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördük. Bize verilen sözler tutulmadı. Bizlerin kadroya geçirileceğine dair yazılı bir protokol yapılana kadar eylemlerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde devam edecek."