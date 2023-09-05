CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro eylemi: Bize verilen sözler tutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron firmasında çalışan işçiler, kadro talebi için eylem başlattı.
Konak Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan bir grup çalışan, "Taşeron zulmüne son verin" yazılı pankart açarak eylem başlattı. Grup adına basın açıklamasını okuyan işçilerden Cem Kazım Kaygusuz, kadro talepleri için eylem kararı aldıklarını söyledi.
"İyi niyetli tutumlarımıza rağmen hep kandırıldık"
Kadro bekleyen 80 çalışan olduğunu vurgulayan Kaygusuz, şunları kaydetti:
Konuşmanın ardından çalışanlar bir süre oturma eylemi yaptı.