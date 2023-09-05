|
Gündem

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro eylemi: Bize verilen sözler tutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firmasında çalışan evde sağlık ve bakım işçileri, kadro talebi için eylem başlattı. Konak Kemeraltı Çarşısı'ndaki belediye binası önünde toplanan bir grup çalışan, pankart açtı. Grup adına basın açıklamasını okuyan işçilerden Cem Kazım Kaygusuz, "İyi niyetli tutumlarımıza rağmen hep kandırıldık, ötelendik, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördük. Bize verilen sözler tutulmadı." dedi.

15:31 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron firmasında çalışan işçiler, kadro talebi için eylem başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron firmasında çalışan işçiler, kadro talebi için eylem başlattı.

Konak Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan bir grup çalışan, "Taşeron zulmüne son verin" yazılı pankart açarak eylem başlattı. Grup adına basın açıklamasını okuyan işçilerden Cem Kazım Kaygusuz, kadro talepleri için eylem kararı aldıklarını söyledi.

"İyi niyetli tutumlarımıza rağmen hep kandırıldık"

Kadro bekleyen 80 çalışan olduğunu vurgulayan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır taşeron köleliğinden kurtulmak için mücadele ediyoruz. Ekonomik kriz koşullarında maaşlarımız sürekli geç yatıyor. Artık kadrolu çalışmak istiyoruz. İyi niyetli tutumlarımıza rağmen hep kandırıldık, ötelendik, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördük. Bize verilen sözler tutulmadı. Bizlerin kadroya geçirileceğine dair yazılı bir protokol yapılana kadar eylemlerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde devam edecek."

Konuşmanın ardından çalışanlar bir süre oturma eylemi yaptı.


#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Konak
#Kemeraltı Çarşısı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama