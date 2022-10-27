Gündem CHPli Kani Bekodan kimyasal silah iftirasını savunan Sezgin Tanrıkuluna Sen konuşma mesajı
POLİTİKA

CHP'li Kani Beko'dan 'kimyasal silah' iftirasını savunan Sezgin Tanrıkulu'na 'Sen konuşma' mesajı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TSK'ya yönelik 'kimyasal silah kullandı' iftirasına arka çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu ile ilgili konuştu. TVNET yayınında açıklamalarda bulunan Beko, "Bizim adımıza partimizin sözcüsü Faik Öztrak açıklamayı yaptı. Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerini doğru bulmuyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Kani Bekodan kimyasal silah iftirasını savunan Sezgin Tanrıkuluna Sen konuşma mesajı
​CHP İzmir Milletvekili Kani Beko.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik 'kimyasal silah kullandı' iftirası sorulan Beko, bu açıklamaları doğru bulmadığını belirtti.

Beko, "Kimyasal silah kullanıldıysa orada uzmanlar bunu araştırır rapor haline getirir ve sonucuna göre yorum yaparsınız. Bana göre böyle bir şey yok. Bu aşamada bu açıklamaları yapmayı doğru bulmuyorum." dedi.

TANRIKULU'NA 'SEN KONUŞMA' MESAJI

Tanrıkulu'na 'sen konuşma' mesajı veren Beko, "Bizim adımıza partimizin sözcüsü Faik Öztrak açıklamayı yaptı." ifadelerini kullandı.

Beko, sözlerinin devamında "Sezgin Tanrıkulu'nun bunu desteklemesini doğru bulmuyorum. Ordunun böyle bir şeyi kullandığına ihtimal vermiyorum." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
GÜNDEM
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
OYNAT 01:03
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TVNET ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası yapılacak anayasa çalışmasına HDP'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Beko, 'HDP'yi yok sayamam' dedi.
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