CHP'li Kani Beko'dan 'kimyasal silah' iftirasını savunan Sezgin Tanrıkulu'na 'Sen konuşma' mesajı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik 'kimyasal silah kullandı' iftirası sorulan Beko, bu açıklamaları doğru bulmadığını belirtti.

Beko, "Kimyasal silah kullanıldıysa orada uzmanlar bunu araştırır rapor haline getirir ve sonucuna göre yorum yaparsınız. Bana göre böyle bir şey yok. Bu aşamada bu açıklamaları yapmayı doğru bulmuyorum." dedi.

TANRIKULU'NA 'SEN KONUŞMA' MESAJI

Tanrıkulu'na 'sen konuşma' mesajı veren Beko, "Bizim adımıza partimizin sözcüsü Faik Öztrak açıklamayı yaptı." ifadelerini kullandı.

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Beko, sözlerinin devamında "Sezgin Tanrıkulu'nun bunu desteklemesini doğru bulmuyorum. Ordunun böyle bir şeyi kullandığına ihtimal vermiyorum." diye konuştu.