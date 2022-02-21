Gündem CHPli meclis üyesi Bülent Uygur çirkin paylaşımı sonrası istifa etti
İZMİR

CHP'li meclis üyesi Bülent Uygur çirkin paylaşımı sonrası istifa etti

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksız paylaşımıyla gündeme gelen İzmir Buca Meclis Üyesi CHP'li Bülent Uygur, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Yağ fiyatlarını eleştirmek isteyen Uygur, elinde yağ şişesini tutan bir kadının fotoğrafına "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli meclis üyesi Bülent Uygur çirkin paylaşımı sonrası istifa etti
Bülent Uygur (soldaki)

İYİ Parti'den CHP'ye geçen İzmir Buca Meclis Üyesi Bülent Uygur, cinsiyetçi paylaşımıyla tepki toplamıştı. Kadın bedeni üzerinden yağ fiyatlarını eleştirmek isteyen Uygur, yağ şişesini elinde tutan kadının fotoğrafıyla ilgili "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" ifadelerini kullanarak çirkin bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Partisi tarafından hiçbir işlem yapılmayan Uygur, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • 3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum.

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bülent Uygur'dan skandal paylaşım: Kadın bedeni üzerinden muhalefet
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İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bülent Uygur'dan skandal paylaşım: Kadın bedeni üzerinden muhalefet
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