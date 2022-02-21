CHP'li meclis üyesi Bülent Uygur çirkin paylaşımı sonrası istifa etti

İYİ Parti'den CHP'ye geçen İzmir Buca Meclis Üyesi Bülent Uygur, cinsiyetçi paylaşımıyla tepki toplamıştı. Kadın bedeni üzerinden yağ fiyatlarını eleştirmek isteyen Uygur, yağ şişesini elinde tutan kadının fotoğrafıyla ilgili "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" ifadelerini kullanarak çirkin bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Partisi tarafından hiçbir işlem yapılmayan Uygur, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum.