CHP'li Salıcı'dan Özel'e ihraç tepkisi: Parti içi demokrasiye darbe

14:5426/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, CHP Genel Başkan Özel'e tepki gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, CHP Genel Başkan Özel'e tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklayacağı yönündeki sözlerinin kamuoyunda güçlü bir beklenti oluşturduğunu belirterek, parti içindeki ihraç kararlarına sert tepki gösterdi.

Salıcı, X hesabından yaptığı açıklamada,
kamuoyunun Özel'den söz konusu iddialara ilişkin açıklama beklediğini vurguladı. Ancak geçmişte ilçe başkanlığı yapmış bazı isimlerin partiden ihraç edilmesinin, CHP'nin en önemli değerlerinden biri olan parti içi demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.
"Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır"
diyen Salıcı, sokakta demokrasi, çoğulculuk ve ifade özgürlüğü savunulurken bu ilkelerin parti içinde uygulanmamasının tutarsızlık olacağını kaydetti.

Salıcı, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısının, ‘ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle’ övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur."

AHLAKİ ÜSTÜNLÜK ZEDELENDİ

Parti disiplininin kurumsal işleyişin temeli olduğunu belirten Salıcı, gençlik kollarında çalışmış ve partiye emek vermiş isimlerin sesine kulak vermenin de disiplin anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı. Parti içinde hakaret içermeyen, fikir temelli eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren
Salıcı, Yüksek Disiplin Kurulu'nun eleştirilere karşı tahammülsüz bir görüntü vermesinin partinin "ahlaki üstünlüğünü" zedeleyebileceğini söyledi.

Açıklamasının sonunda, parti içi eleştiri hakkının CHP'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından partililere bırakılmış bir miras olduğunu belirten Salıcı, "Atatürk'ün koltuğu üstün bir makamdır. O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.

#CHP
#İstanbul
#Oğuz Kaan Salıcı
#Özgür Özel
