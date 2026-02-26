CHP'li Salıcı'dan Özel'e ihraç tepkisi: Parti içi demokrasiye darbe

kamuoyunun Özel'den söz konusu iddialara ilişkin açıklama beklediğini vurguladı. Ancak geçmişte ilçe başkanlığı yapmış bazı isimlerin partiden ihraç edilmesinin, CHP'nin en önemli değerlerinden biri olan parti içi demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.