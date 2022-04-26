CHP'li Tanrıkulu’na ‘24 Nisan’ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter’daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Tanrıkulu da sosyal medyadan “107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz” paylaşımını yapmıştı. Savcılık, Tanrıkulu hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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