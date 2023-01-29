CHP'li Tunç Soyer tuvalet temizleme ihalesi yaptı: 43 milyon TL ödeyecek

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, şehirde bulunan heykellerin sayılması için ihaleye çıkmasının ardından yoğunluğun fazla olduğu 40 tuvaletin işletim hizmeti için 43 milyon TL'ye anlaştığı ortaya çıktı.
15:22 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP'li Tunç Soyer tuvalet temizliği için ihale yaptı
CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce kendisinin işlettiği 40 tuvaleti ani bir kararla özelleştirdi. Firmalarla yapılan anlaşmalar sonrası CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç soyer tuvaletlerin işletim hakkını 1 yıllığına
Petra İnsan Kaynakları
ile
Ernet İnsan Kaynakları
Şirketlerine devretti.
43 MİLYON TL'YE TUVALET TEMİZLETECEK
İzmir'de yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde bulunan 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından özelleştirildi. 1 yıllığına
43 milyon TL
ödeme koşuluyla Petra İnsan Kaynakları ile Ernet İnsan Kaynakları şirketlerine devredilen işletme hakkı tepkilere sebep oldu.
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