CHP'li Tunç Soyer tuvalet temizleme ihalesi yaptı: 43 milyon TL ödeyecek

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayında güvenlik görevlisi olan ve istasyonda tuvalet olmadığı için ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Hülya Onaylı’nın ailesi, cenazeye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e "Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?" diyerek tepki gösterdi.