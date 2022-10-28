CHP’li vekiller mahkemeyi basmıştı: Başsavcılık soruşturma başlattı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da sanıkları arasında yer aldığı davanın duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik söylemleri incelemeye aldı.

Başsavcılık, duruşmada ve adliye koridorlarında yaşananlarla ilgili "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın dosyalarının, milletvekili olmaları nedeniyle ayrılarak soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin belirleneceği öğrenildi.

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OYNAT 00:34 CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü CHP'li vekiller, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. İstedikleri karar çıkmayınca mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı. Yalova Belediyesi Yolsuzluk ve Zimmete para geçirme davasının 9. duruşması dün Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Vefa Salman'a destek için duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Savunmanın ardından 'göreve iade' talebi reddedilince CHP'li vekiller olay çıkardı. Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı. BiP'te paylaş

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DURUŞMAYA ARA VERİLMİŞTİ

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan, Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları, 30'a yakın da milletvekili katılmıştı. Sanık Vefa Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrılmıştı. Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.