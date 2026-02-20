CHP’li Yazıhan Belediye Başkanı Göçer partiden ihraç edildi

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, oy birliğiyle partiden ihraç edildi. Göçer yaptığı açıklamada, "Partiden istifa et, AK Parti'ye geç" şeklinde baskılar yaşadığını ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararıyla Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partiden ihraç edildi.
Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Abdulvahap Göçer hakkında karar verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosyasında, Göçer’in CHP Tüzüğü’nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca
"kesin çıkarma cezası"
ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
"İstifaya zorlayan anlayış"
"İstifaya zorlayan anlayış"
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partisinin kendisini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada,
“Ben dedim, hayatım boyunca yanlış gördüğüm her şeye karşı çıktım. ‘Bir daha belediye başkanı olamazsın’ dediler. ‘Sizin oyunuzla mı oldum’, dedim. Ben Yazıhanlıların oylarıyla belediye başkanı oldum. Yazıhanlıların asla ve asla önüne bakacağı bir davranış içerisinde girmem. ‘Partiden istifa et, AK Parti'ye geç’ diye bize baskı yaptılar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor bana. Kendi partisinde kendi belediye başkanlarını istifaya zorlayan bir anlayış ne yazık ki bugün hüküm sürüyor"
ifadelerini kullanmıştı.
#CHP
#İhraç Edildi
#Abdulvahap Göçer