Sosyal medyada paylaşımlar gerçek kimlikle yapılacak: İşte yeni sistemin detayları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama süreçlerine yönelik yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, sistemin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacağını belirtti.
Yeni sosyal medya düzenlemesi ile, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama esas olacak. Kimliği doğrulanmamış hesapların paylaşım yapılamayacak.
Düzenlemenin yasalaşmasının ardından sürece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun dahil olacağı bildirildi.
Geçiş süreci ve hesap doğrulama
Yeni sistemde bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde kullanıcıların hesaplarını gerçek kimlikleriyle doğrulamaları gerekecek. Gürlek, doğrulama yapılmaması halinde sahte hesapların kapatılacağını söyledi.
-Ayrıca düzenlemenin yalnızca Türkiye içindeki kullanıcıları değil, yurt dışındaki vatandaşları da kapsayacağı ifade edildi.
-Yurt dışında yaşayan kullanıcılar için pasaportla doğrulama yapılabileceği, cep telefonuna gönderilecek doğrulama mesajıyla sürecin tamamlanacağı belirtildi.
"Klavye delikanlılığı" ve cezai sorumluluk
Bakan Gürlek, yapılacak düzenlemenin “itibar suikastı” ve “klavye delikanlılığı” olarak nitelendirilen anonim saldırıların önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı.
Yeni sistemle birlikte, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kimliği açık olan kişilerin cezai sorumluluğunun da netleşeceğini belirten Gürlek, bir kişiyi hedef gösteren ya da suç teşkil eden paylaşım yapan kullanıcıların doğrudan hukuki süreçle karşılaşabileceğini ifade etti.