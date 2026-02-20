Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sosyal medyada paylaşımlar gerçek kimlikle yapılacak: İşte yeni sistemin detayları

Sosyal medyada paylaşımlar gerçek kimlikle yapılacak: İşte yeni sistemin detayları

13:1020/02/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama süreçlerine yönelik yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, sistemin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacağını belirtti.

Yeni sosyal medya düzenlemesi ile, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama esas olacak. Kimliği doğrulanmamış hesapların paylaşım yapılamayacak.

Bakan Gürlek,
“Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa ya da bir yazı yayınlayacaksa kimliği belli olacak. Sahte hesapla ya da yurt dışından bir ‘fake’ hesapla bunu yapamayacak”
dedi.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından sürece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun dahil olacağı bildirildi.

Geçiş süreci ve hesap doğrulama

Yeni sistemde bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde kullanıcıların hesaplarını gerçek kimlikleriyle doğrulamaları gerekecek. Gürlek, doğrulama yapılmaması halinde sahte hesapların kapatılacağını söyledi.

-Ayrıca düzenlemenin yalnızca Türkiye içindeki kullanıcıları değil, yurt dışındaki vatandaşları da kapsayacağı ifade edildi.

-Yurt dışında yaşayan kullanıcılar için pasaportla doğrulama yapılabileceği, cep telefonuna gönderilecek doğrulama mesajıyla sürecin tamamlanacağı belirtildi.

"Klavye delikanlılığı" ve cezai sorumluluk

Bakan Gürlek, yapılacak düzenlemenin “itibar suikastı” ve “klavye delikanlılığı” olarak nitelendirilen anonim saldırıların önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı.

Yeni sistemle birlikte, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kimliği açık olan kişilerin cezai sorumluluğunun da netleşeceğini belirten Gürlek, bir kişiyi hedef gösteren ya da suç teşkil eden paylaşım yapan kullanıcıların doğrudan hukuki süreçle karşılaşabileceğini ifade etti.




#Adalet Bakanı
#Akın Gürlek
#sosyal medya
#Klavye delikanlılığı
#cezai sorumluluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?