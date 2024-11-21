CHP'liler tarihi gerçeklerin hatırlanmasını istemiyor

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na göre CHP ne cami kapamış ne de başörtülülerin eğitim almasını engellemiş. Onlar tarihi gerçeklerin üzerini örtseler de bazı camilerde o utancın izlerini görmek mümkün.
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