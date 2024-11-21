Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'liler tarihi gerçeklerin hatırlanmasını istemiyor

CHP'liler tarihi gerçeklerin hatırlanmasını istemiyor

Esmanur Tuna Sarraç
13:0521/11/2024, جمعرات
G: 21/11/2024, جمعرات
Yeni Şafak
Sonraki haber
Camide atların bağlandığı demir halkalar, o dönemin kötü hatırası unutulmasın diye yerinden çıkarılmadı.
Camide atların bağlandığı demir halkalar, o dönemin kötü hatırası unutulmasın diye yerinden çıkarılmadı.

Tek partili dönemde yaşatılan zulüm ne zaman hatırlatılsa, CHP'liler üç maymunu oynuyor.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na göre CHP ne cami kapamış ne de başörtülülerin eğitim almasını engellemiş. Onlar tarihi gerçeklerin üzerini örtseler de bazı camilerde o utancın izlerini görmek mümkün.

﻿
﻿
﻿

YouTube
CHP'liler tarihi gerçeklerin hatırlanmasını istemiyor
Gündem
21 نومبر, جمعرات

#tek parti rejimi
#chp
#cami
#başörtü
#ahır

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi Okunuşu: Arapça oku, dinle, Türkçe anlamı, fazileti, meali...