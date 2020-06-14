CHPnet sistemi nasıl incelenecek: İtibar suikastinde 8 adımlık yargı süreci

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı’nın, CHP’nin iç iletişim portalı CHPNet platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik itibar suikastı örgütlemesiyle ilgili yazışmaları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Gizli yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun’un avukatı Sezgin Tunç, sorumluların tespiti için müvekkilleri adına tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacaklarını açıkladı.

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Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

İlk adım savcılığa suç duyurusunda bulunmak olacak. Savcılık, eğer isterse konuyu hakaret, iftira gibi suçlar dışında örgütlü suç kapsamında da değerlendirebilecek. Savcılık olayda suç unsuru gördüğü takdirde soruşturma başlatılacak ve ardından Emniyete araştırma talimatı verilecek. Bu noktada delillerin toplanması ve ilgili kişilerin ifadelerinin alınması aşamasına geçilecek.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre delil tespiti amacıyla başta CHPnet sistemi olmak üzere bu sistemle bağlantılı CHP’ye ait tüm diğer dijital sistemlerde de adli bilişim incelemesi yapılabilecek.

Önceki benzer vakalar da dikkate alındığında sürecin şöyle işlemesi bekleniyor.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından CHPnet sistemine Savcılık talimatı doğrultusunda el koyma ve imaj alma işlemi yapılabilecek.

Daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Adli Bilişim Bürosu tarafından kumpas ve organize suça ilişkin elde edilen tespitler savcılığa gönderilecek. Bilişim ile ilgili teknik işlemlerin akabinde, rapordaki kumpas ve suç unsurları Savcılık tarafından incelenerek şüpheli kişi veya kişiler aleyhine iddianame düzenlenebilecek.

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İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda ilgili suç hükümleri kapsamında sorumlu kişi veya kişilerin yargılanmasına başlanacak.