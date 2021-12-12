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İSTANBUL

CHP’nin PKK’lı öğretmenleri! Sınıftan Kandil’e gönderdiler

29 Kasım 2021’de kamudan ihraç edilen, CHP’nin de Meclis kürsüsünden sahip çıktığı öğretmenlerin dosyası kabarık çıktı. Öğretmenlerin okulda öğrencileri PKK’ya kazandırmak için örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. İtirafçı olan G.S. adlı bir terörist, öğretmenlerle ilgili olarak “Sınıftaki gençlere Kürt halkının özgürlüğünden bahsederek onları PKK saflarına çekmeye çalışıyorlardı. Bizi örgüte katmak istiyorlardı” dedi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​CHP’nin PKK’lı öğretmenleri! Sınıftan Kandil’e gönderdiler
29 Kasım 2021’de kamudan ihraç edilen, CHP’nin de Meclis kürsüsünden sahip çıktığı öğretmenlerin dosyası kabarık çıktı. Öğretmenlerin okulda öğrencileri PKK’ya kazandırmak için örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

Diyarbakır’da görev yapan 21 öğretmen terör örgütleri ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 29 Kasım 2021’de ihraç edilirken, o öğretmenlere CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya sahip çıktı.

Kaya, “ihraçları hukuksuz” dediği öğretmenlerle soruşturmanın, teslim olan PKK’lı bir teröristin itirafları sonrası başladığı ortaya çıktı. İşte CHP’nin sahip çıktığı öğretmenlerle ilgili itirafçı teröristin anlattıkları:

BİZİ ÖRGÜTE KATMAK İSTİYORLARDI

Teslim olan Tanya kod adlı terörist G.S., Diyarbakır Başsavcılığındaki ifadesinde, HDP’nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarından sonra örgüte katıldığını söyleyerek şunları anlattı:

  • “Silvan’da 2014-2015 döneminde lisede okurken bazı öğretmenler ders çıkışlarında bize PKK’ya sempati duyduklarını söylüyorlardı. AK Parti hükümetinin Kürtlere karşı yanlış yaklaşımda bulunduğunu anlatıp, Türklerin Anadolu’da barbar olarak yaşadıklarını söylüyorlardı. Sınıftaki gençlere Kürt halkının özgürlüğünden bahsederek onları PKK saflarına çekmeye çalışıyorlardı. YDG-H içerisinde olanlar bu öğretmenleri çok seviyordu. Öğretmenler Türk-Kürt ayrımı yaparak, bizi PKK’ya özendirerek fikir ve düşüncelerimizi etkiliyordu. Bizi örgüte katmak istiyorlardı.”

BARIŞ PINARI’NA SALDIRI DEDİ

Meslekten ihraç edilen öğretmenlerden birinin Barış Pınarı harekatının sürdüğü günlerde katıldığı basın açıklamasında, “Bir kaç gün önce ayın 9’unda Türkiye Rojova’ya bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda gerekçe sınır güvenliğimiz dendi. Bu uygulama ve politikaları kesinlikle kabul etmiyoruz” dediği öğrenildi.

OKULDA BEBEK KATİLİNİN KİTABI

G.S.’nin itirafları ile başlatılan soruşturma kapsamında 6 Kasım’da gözaltına alınan 29 öğretmenin adreslerinde ve okullarda kullandıkları dolaplarda arama yapıldı.

Öğretmenlerden birinin okuldaki dolabında, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotokopi ile çoğaltılmış bir kitabının nüshaları ele geçirildi. Başka bir öğretmenin evinde ise yine Öcalan’a ait basımı ve dağıtılması yasak olan 5 kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan öğretmenlerden 21’i Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “terör örgütleri ile irtibatlı” oldukları gerekçesiyle 29 Kasım’da meslekten ihraç edildi.

Sınıftan Kandil’e

  • Okulundaki iki öğretmeni teşhis eden terörist G.S. öğretmenlerin açıkça terör örgütü propagandası yaptığını belirterek, “Tarih dersimize giren bir öğretmen, Osmanlı tarihi ve İnkılap tarihini anlattığı esnada dersi keserek bize ‘Boşverin bunları. Hepsi yalan. Hadi gençler dağa çıkmak lazım’ şeklinde söylemlerde bulundu. Dalga geçerek Türkiye tarihinin uydurmaca olduğunu söyledi.YDG-H içinde bulunan gençlere karşı sempatisi olan bu öğretmen onlara, ‘gençler siz doğru yoldan gidiyorsunuz’ diyordu. Kendisinin mecburen öğretmen olduğunu söyleyip, YDG-H içerisinde bulunanlara ders bitiminde sözde Kürdistan tarihinden, Kürt isyanlarından, Abdullah Öcalan’ın düşüncelerinden bahsediyordu” dedi ve kendisinin de bu fikir ve düşüncelerden etkilenerek örgüte katıldığını itiraf etti.

Örgüt çağrısıyla boykot yapmışlar

Öğretmenlerin hendek-barikat terörü döneminde PKK’nın çağrısına uyarak dersleri boykot ettiği, bu nedenle 2016 yılında ‘Terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerini desteklemekten’ ötürü açığa alındığı öğrenildi. Öğretmenlerin o dönemde tartışmalı bir kararla göreve iade edildikleri belirtildi.

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