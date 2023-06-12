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CHP’nin projesini harita mühendisi denetlemiş!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi hatalı beton ve demir imalatı nedeniyle mühürlendi. Projenin yüklenicisi olan S.S Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifi’nin 3 ay öncesine kadar başkanlığını ise CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yürütüyordu.

Yusuf Özdemir
04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Örnekköy 3’üncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi

Örnekköy 3’üncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka’da yaptığı Örnekköy 3’üncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapı denetim hizmeti almadığı ortaya çıktı. Hatalı beton ve demir imalatı nedeniyle mühürlendikten sonra hakkında yıkım kararı verilen proje, belediye bünyesinde çalışan harita mühendisleri tarafından incelendi.

SKANDALIN İTİRAFI

Proje inşaatını üstlenen S.S İş Dünyası Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağlar Kalkan, projedeki yapı denetiminin yetkili bir yapı denetim firması yerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin harita mühendisleri tarafından yapıldığını açıkladı. Mühendislerin yapı alanında uzman olmadığını ifade eden Kalkan, yaşanan sorunun bu durumdan kaynaklandığını itiraf etti.




#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Örnekköy
#Şenol Aslanoğlu
#CHP
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