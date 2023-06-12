CHP’nin projesini harita mühendisi denetlemiş!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka’da yaptığı Örnekköy 3’üncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapı denetim hizmeti almadığı ortaya çıktı. Hatalı beton ve demir imalatı nedeniyle mühürlendikten sonra hakkında yıkım kararı verilen proje, belediye bünyesinde çalışan harita mühendisleri tarafından incelendi.

Proje inşaatını üstlenen S.S İş Dünyası Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağlar Kalkan, projedeki yapı denetiminin yetkili bir yapı denetim firması yerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin harita mühendisleri tarafından yapıldığını açıkladı. Mühendislerin yapı alanında uzman olmadığını ifade eden Kalkan, yaşanan sorunun bu durumdan kaynaklandığını itiraf etti.