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Cibuti’de Türk-Afrika Konseyi

Cibuti’de Türk-Afrika Konseyi

Canberk Doğan
04:0031/10/2024, الخميس
G: 31/10/2024, الخميس
Yeni Şafak
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Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı, 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde Cibuti'de düzenlenecek.

Türkiye'yi konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. 14 Afrika ülkesinin katılacağı toplantıda, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan yakın ilişkilerin pekiştirilmesi amaçlanacak. Türkiye’nin Afrika’ya yönelik politikaları, 1998’de Afrika’ya Açılım Eylem Planı’yla başladı. Türkiye, 2005'te AfB'de gözlemci ülke statüsü kazandı ve 2008'de Afrika Kıtası'nın stratejik ortaklarından biri ilan edildi. 2013’te Türkiye’nin Afrika Açılım Politikası yerini “Afrika Ortaklık Politikası”na bıraktı ve bugün Türkiye, AfB’nin dokuz stratejik ortağından biri konumunda. Türkiye, Afrika ülkelerine yönelik insani, sosyal ve ekonomik kalkınma çalışmalarını AfB’nin 2063 Gündemi ve BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sürdürüyor. 2021'de İstanbul'da düzenlenen Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması amacıyla belirlenen 2022-2026 Ortak Eylem Planı çerçevesinde, barış, güvenlik, ticaret, eğitim, sağlık sistemleri gibi başlıklarda projeler yürütülüyor. Bu konferansta da planın ilerlemeleri değerlendirilecek. Bugüne kadar Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri 2008’de İstanbul, 2014’te Malabo ve 2021’de tekrar İstanbul’da düzenlendi. Dördüncü zirvenin 2026'da bir Afrika ülkesinde yapılması öngörülüyor.




#cibuti
#siyaset
#türkiye
#afrika
#diplomasi

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