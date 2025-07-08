Çiftçiye saldıran aslanın sahibi konuştu: 'İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir hayvandı'

Antalya'da hayvan parkında kafesinden kaçarak saldırdığı çiftçinin yaralanmasına neden olan ‘Zeus' isimli erkek aslanın sahibi Yaşar Kaplan olayla ilgili "İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir hayvandı. Yaralanan kişiye de çok üzüldük" dedi.
Antalya'daki bir hayvan parkında kafesinden kaçan "Zeus" isimli erkek aslan, bir çiftçiye saldırarak yaralamıştı.
Olay, 5 Temmuz gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ‘Zeus' isimli 4 yaşındaki erkek aslan, Ankara'daki hayvan parkının ruhsatının iptal edilmesinden dolayı 9 ay önce Antalya'ya götürüldü. İşletme sahipleri Yaşar Kaplan ile Ahmet Zeki'nin Manavgat'ta açtıkları hayvan parkındaki kafesinden kaçan Zeus, yakınlarda yer alan bir bahçeye girdi. O esnada bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır, aslanın saldırısına uğradı. Yaralanan çiftçi hastanede tedavi altına alınırken, avcılar tarafından vurulduğu ileri sürülen Zeus ise hayatını kaybetti.
"Anlam veremedik yaptığına"
Kaplan, işlettiği restoranın giriş kapısında yer alan aslan heykelinin üzerine ‘Zeus' yazdıracağını belirterek, öldürülen hayvanının hatırasını yaşatacağını söyledi.