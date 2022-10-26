Çiğ köftecide örgüt dersi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılanması ağır darbe alan FETÖ, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2018’de yeniden yapılanmaya başladı. Örgütün, ilk ortaya çıkışında olduğu gibi yine eğitim ve öğrenciler üzerinden yapılanmaya çalıştığı tespit edildi. İstanbul’da örgütün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, kamudan ihraç olan FETÖ’cü öğretmenlerin darbe girişiminden sonra dahi öğrencilere ders verdiği ortaya çıktı. İhraç olan FETÖ’cülerden mahrem imam seviyesinde olanların ünlü bir çiğ köfte markasından çok sayıda bayilik aldığı öğrenildi.

ÜST KATINDA ÖRGÜT DERSİ

FETÖ’cülerin bayiliklerini aldığı çiğ köfteci işletmelerinde çalışanların bir kısmının da FETÖ’den ihraç edilmiş öğretmenler olduğu belirlendi. FETÖ’cülerin bayilikleri iki katlı iş yerlerine açtığı, alt katında çiğ köfte işletmesi bulunan bu yerlerin üst katında ise FETÖ’cü öğretmenlerin öğrencilere para karşılığında ders verdiği tespit edildi. Üsküdar’daki güncel yapı operasyonunda gözaltına alınan G.M., “Selim-2 kod adlı kişinin sahibi olduğu, Kartal’daki çiğ köfteci dükkanında çalıştım. İş yerinin üst katında ders anlatabileceğim yer vardı. Örgüt mensubu şahısların çocuklarına ücret karşılığı ders vermek üzere burası ayarlandı” dedi.

REKLAM

BAŞKA ŞUBEDE DE ÇALIŞTIM

Aynı çiğ köfte markasına ait başka bir işletmesinde çalıştığını anlatan G.M., “Erkam kod ve Selim-1 kod isimli kişilerin sahibi olduğu iş yerinde de çalıştım. Buradan örgüt mensubu şahısların olduğu iki eve ders çalıştırmaya gittim” diyerek ifade verdi. Güncel yapı operasyonunda örgüt evlerine ve FETÖ’cülere nasıl para dağıtıldığına dair yeni bilgiler de ortaya çıktı.

Paralar şifreli kutularda

Gözaltındaki U.B., ifadesinde, “Parayı şu şekilde alırdım. Tekin Kod bana Signal üzerinden irtibat verir, Signal’den yazışırız, konum belirleriz. Kıyafet belirlenir, birbirimizi görürüz ve şadırvana gireriz. Şadırvan askısına parayı asar, ben alırım. Birbirimizin yüzünü görmeyiz, konuşmayız. Diğer yol ise AVM’lerde telefon şarj kitleme kutularına para ve GSM hat koyar, şifreyi belirler, Signal üzerinden alacak kişiye kutu numarası ve şifreyi söylerim. O da gider oradan alır” dedi.