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Ciğerlerimiz yanıyor: Antalya'da iki ayrı bölgede orman yangını

Ciğerlerimiz yanıyor: Antalya'da iki ayrı bölgede orman yangını

18:5029/06/2025, Pazar
AA
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Ekipler, iki ayrı bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, iki ayrı bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik ve İzmir'in ardından bu kez de Antalya'dan yangın haberi geldi. Aksu ilçesinde Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



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