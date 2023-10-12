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Cihat Yaycı ABD’nin asıl planını duyurdu: Uçak gemisi sadece Filistin için gelmiyor

İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri acımadan katlederken en büyük destekçisi ABD ise bu bahaneyle bölgeye uçak gemisi göndereceğini açıklamıştı. Bu konuyla ilgili konuşan müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Uçak gemisinin bulunması Türkiye'nin hava harekatlarına karşı bir engel bir tehdit oluşturur mu işte mesele budur" değerlendirmesinde bulundu.

Lokman Özdemir
10:17 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cihat Yaycı

Cihat Yaycı

Hamas'ın askeri kanadı
İzzettin El Kassam Tugayları
'nın işgalci
İsrail
'e karşı başlattığı Aksa Operasyonu tüm dünyanın gündeminde.

Gazze'ye ağır bombardımanda bulunan İsrail yüzlerce sivili dünyanın gözü önünde acımadan katletmeye devam ediyor.

Siyonist rejimin en büyük destekçisi ABD, Tel Aviv'e desteğini açıklarken bölgeye uçak gemilerini gönderdi.

Aynı zamanda Türkiye de son dönemde Ankara'da yaşanan hain saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG terör yuvalarına hava operasyonlarına ağırlık veriyor.

"Sadece Filistin için mi geliyor?"

Bu kapsamda Türker Akıncı'nın programına konuk olan müstafi
Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı
, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Önemli bir soruyu tartışmaya açan Yaycı, ABD savaş gemisinin tek amacının Gazze'deki İsrail operasyonu olmadığını söyledi.

Yaycı şunları söyledi;
Şimdi Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi görev grubu geldi. Peki bu sadece Filistin için mi geliyor? Türkiye Suriye'de hava harekatları yapıyor. ABD buna karşı çıktı. Rusya da aslında hiç benimsemiyor da... ABD ayrıca YPG/PKK'ya da destek olacağını gösterdi. Şimdi o zaman Türkiye'nin başı olan Cumhurbaşkanı, hava harekatlarının devam edeceğine yönelik bir açıklama yaptı.
O zaman bu bölgede uçak gemisinin bulunması Türkiye'nin hava harekatlarına karşı bir engel bir tehdit oluşturur mu işte mesele budur. Türkiye'yi nasıl etkiler ona bakmak lazım.

#İsrail
#ABD
#Gazze
#savaş gemisi
#Cihat Yaycı
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