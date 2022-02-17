Gündem Cihat Yaycı Rusya-Ukrayna krizinde dengeyi Montrö sağladı
ANKARA

Cihat Yaycı: Rusya-Ukrayna krizinde dengeyi Montrö sağladı

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Rusya-Ukrayna krizinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin dengesinin net olarak görüldüğünü söyledi.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Cihat Yaycı: Rusya-Ukrayna krizinde dengeyi Montrö sağladı
Cihat Yaycı

Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüm diplomasisiyle misyon üstlenen Türkiye, Karadeniz’den geçişleri de Montrö yükümlülükleri ekseninde yakından izledi, geçişlerde dengeye azami önem verdi.

Kriz süresinde oluşan Montrö dengesi, anlaşmaya yönelik bugüne kadar gündeme getirilen iddiaları da boşa çıkardı. Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Rusya-Ukrayna krizinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin dengesinin net olarak görüldüğünü söyledi.

  • Montrö Sözleşmesi’ni, “Soru ve Cevaplarla Montrö, nedir? Ne Değildir?” isimli kitabında ayrıntılı olarak inceleyen Yaycı, şunları anlattı: “Bugüne kadar Montrö Sözleşmesi hakkında konuşanların arkasında aslında Rusya mı vardı? ABD mi vardı? Ya da Batı mı vardı, sorusunun cevabı aslında bu yaşanan günlerde yatıyor. Neden?”

BİR TANE GEMİ VAR MI?

“Çünkü bugüne kadar Türkiye’ye lanse edilen konu Montrö Sözleşmesi’nin Rusya’nın işine yaradığı, Batı’nın işine yaramadığı idi. Yine aynı çevreler; ABD ve Batı’nın bir kriz durumunda Montrö Sözleşmesi hükümlerini deleceğinive Türkiye’ye baskı uygulayacağını, Montrö Sözleşmesi’nin Türk Boğazları’nın ABD ve Batı’ya karşı kilidi olduğunu söylüyordu. Şimdi bakın geldiğimiz noktada ne oldu? Hani deniyordu ya ABD ve Batı Karadeniz’e yığılırlar. Nerede bu gemiler? Montrö Sözleşmesi Karadeniz’de iki taraflı dengeyi sağlamıştır.”

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