Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Çıkan tartışma sonrası önce eşini sonra emlakçıyı öldürdü

Çıkan tartışma sonrası önce eşini sonra emlakçıyı öldürdü

20:346/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Emekli polis Adem Y.
Emekli polis Adem Y.

Sakarya'da emekli polis Adem Y. ile eşi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle emekli polis Y. eşine ateş ettikten sonra evden ayrılarak emlakçı Mustafa Hıraç'a aynı tabancayla ateş etti. Adem Y.'nin itirafı üzerine iki adrese giden ekipler, Y.'nin eşi ve Hıraç'ın öldüğünü tespit etti.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, evde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Y., daha sonra iş yerine gittiği emlakçı Mustafa Hıraç’ı da aynı tabancayla öldürüp, polise teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek ilçe merkezinde meydana geldi. Emekli polis Adem Y., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Y., tabancayla eşine ateş ettikten sonra evden ayrıldı. Adem Y., daha sonra ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine gitti. Burada Hıraç'a tabancayla ateş açtı. İki olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Adem Y.'nin itirafı üzerine iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Adem Y.'nin eşi ve Hıraç'ın öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Adem Y.'yi sorguya alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



#Emekli Polis
#Tartışma
#Tabanca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu? İşte açıklama günü