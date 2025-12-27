Cinsiyet hatası yapılan bebeğin ailesi şikayetçi oldu: Yardım bekliyoruz

Olay, 3 Mayıs'ta Akçakale ilçesinde meydana geldi. İlk bebeğine hamile olan Adile Akdağ’ın (24) doğum sancılarının artması üzerine ailesi ambulans çağırdı. Akdağ, hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebek Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan anne ve bebeği taburcu edildi. Hastanedeki işlemleri tamamlayan aile, e-Devlet üzerinden aldıkları doğum raporunda çocuklarının hastanede kız olarak kaydedildiğini gördü. Bunun üzerine nüfus müdürlüğünde de yapılan kimlik kaydı da kız olarak düzenlendi. Akdağ ailesi, 7 aydır çocuklarının cinsiyet kaydının düzeltilmesi için mücadele verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.