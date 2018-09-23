Çıtır önce yakaladı sonra zafer pozu verdi

Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda çok sayıda kök kenevir bitkisi ile 13 kg kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan 5 şüpheliye yönelik operasyonda narkotik köpeği Çıtır da kullanıldı.
Çıtır'ın zafer pozu
- Güvenlik güçlerinin yakaladığı şahsın ev ve eklentilerinde, narkotik tespit köpeği Çıtır'ın da katılımıyla yapılan aramada 13 kg kubar esrar ve 650 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
- Gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sev edilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.