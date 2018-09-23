Gündem Çıtır önce yakaladı sonra zafer pozu verdi
SİİRT

Narkotik köpeği Çıtır'ın zafer pozu

Çıtır önce yakaladı sonra zafer pozu verdi

Siirt'te düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri yüzlerce kök kenevir bitkisi ele geçirirken, aynı operasyonda 13 kg kubar esrar da yakalandı. Operasyona katılan narkotik köpeği Çıtır ise bulunmasına vesile olduğu uyuşturucunun önünde adeta zafer pozu verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Narkotik köpeği Çıtır, yakaladığı uyuşturucu maddelerin önünde adeta 'zafer' pozu verdi.
Narkotik köpeği Çıtır, yakaladığı uyuşturucu maddelerin önünde adeta 'zafer' pozu verdi.

Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda çok sayıda kök kenevir bitkisi ile 13 kg kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan 5 şüpheliye yönelik operasyonda narkotik köpeği Çıtır da kullanıldı.

Çıtır'ın zafer pozu

  • Güvenlik güçlerinin yakaladığı şahsın ev ve eklentilerinde, narkotik tespit köpeği Çıtır'ın da katılımıyla yapılan aramada 13 kg kubar esrar ve 650 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sev edilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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Çıtır'ın zafer pozu

​Yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

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