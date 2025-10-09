Cizre’de cami-çocuk buluşması etkinliği

Şırnak’ta Cizre İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen cami-çocuk buluşması programında, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim alan öğrenciler ve aileleri Hz. Nuh Camisinde buluştu. İlçe Müftüsü Süleyman Baran, "Amacımız çocuklarımızı cami ile buluşturmak, camiyi tanıtmak, caminin mihrabını, minberini, caminin içini tanıtmak ve çocuklarımıza camiyi sevdirme bilincini aşılamaktır." ifadelerini kullandı.
İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen cami-çocuk buluşması programında, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim alan öğrenciler, camide bir araya geldi. Programda Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuklar, kursta öğrendikleri ayet, dua, ilahi ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi.