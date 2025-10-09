Yeni Şafak
Cizre’de cami-çocuk buluşması etkinliği

20:559/10/2025, Perşembe
IHA
Cami-çocuk buluşması
Şırnak’ta Cizre İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen cami-çocuk buluşması programında, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim alan öğrenciler ve aileleri Hz. Nuh Camisinde buluştu. İlçe Müftüsü Süleyman Baran, "Amacımız çocuklarımızı cami ile buluşturmak, camiyi tanıtmak, caminin mihrabını, minberini, caminin içini tanıtmak ve çocuklarımıza camiyi sevdirme bilincini aşılamaktır." ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta Cizre İlçe Müftülüğü tarafından, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, Hz. Nuh Camisinde düzenlenen programla çocuklar camide buluştu.


İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen cami-çocuk buluşması programında, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim alan öğrenciler, camide bir araya geldi. Programda Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuklar, kursta öğrendikleri ayet, dua, ilahi ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi.


Program hakkında bilgi veren ilçe Müftüsü Süleyman Baran,
"Ailelerimiz çocuklarını camiye getirdiler hocalarımızın desteği ve yardımlarıyla bugün programımızı icra ediyoruz. 30’a yakın Kur’an kursumuz ve 400’e yakın öğrencimiz ile etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız çocuklarımızı cami ile buluşturmak, camiyi tanıtmak, caminin mihrabını, minberini, caminin içini tanıtmak ve çocuklarımıza camiyi sevdirme bilincini aşılamaktır. Halkımızın Kur’an kurslarına olan teveccühlerinden kaynaklı bir mutluluğumuz da var. Hakkımız bu teveccühü gösterdikçe Kur’an kurslarımızın sayısını artıracağız inşallah"
dedi.


