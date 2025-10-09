Cizre’de cami-çocuk buluşması etkinliği

"Ailelerimiz çocuklarını camiye getirdiler hocalarımızın desteği ve yardımlarıyla bugün programımızı icra ediyoruz. 30’a yakın Kur’an kursumuz ve 400’e yakın öğrencimiz ile etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız çocuklarımızı cami ile buluşturmak, camiyi tanıtmak, caminin mihrabını, minberini, caminin içini tanıtmak ve çocuklarımıza camiyi sevdirme bilincini aşılamaktır. Halkımızın Kur’an kurslarına olan teveccühlerinden kaynaklı bir mutluluğumuz da var. Hakkımız bu teveccühü gösterdikçe Kur’an kurslarımızın sayısını artıracağız inşallah"