Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.T. (15) idaresindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan M.D.’ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yaralanırken, Y.K.T. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.