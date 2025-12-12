Yeni Şafak
Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

00:3612/12/2025, vendredi
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Çocuk kaza sonucu yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Konya’da caddede yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.T. (15) idaresindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan M.D.’ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yaralanırken, Y.K.T. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Y.K.T. Karatay Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Konya
#Kaza
#Motosiklet
