Çocuklarıyla öğretmeni anlattı: Annemiz okulun da kahramanı oldu

Saldırıda hayatı pahasına öğrencilerine siper olan ve 6 kurşunla hayatını kaybeden Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın (55) oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara, annelerinin fedakarlığını ve cesaretini anlattı.

Furkan Kara

Kara'nın avukat oğlu Furkan Kara, “Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annemiz” diye konuştu. Annesinin öğrencilerine siper olduğunu hatırlatan Kara, “Tek tesellimiz, annemin siper olduğu öğrencilerden birinin hayatta kalması. O şekilde şehadet makamına erdiği söylendi. O kardeşim adına çok sevindim. Yüzümüzü güldüren tek olay diyebilirim. Temennimiz, başka annelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin böyle acılar yaşamaması. Benim annem bir kahraman. Ben buna inanıyorum.” dedi.

Ertuğrul Kara

Ertuğrul Kara da annesinin 6'ncı sınıfa giderken dersine girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Annem derslerimle yakından ilgilenirdi, diğer öğrencileriyle de aynı şekilde ilgilenirdi. Annemin sayesinde Türkiye 345'incisi oldum ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. Bu başarıda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım. Annemle gurur duyuyorum.”





Kaçışınız yok diye bağırdı

Silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi F.i.Ç., dehşet anını anlattı. Saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten küçük kız, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu dile getirdi. Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan kız, “Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım” dedi.

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden F.İ.Ç., şunları kaydetti: “Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum.” Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten küçğk kız, olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım.”



