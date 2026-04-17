Kahramanmaraş Valiliğinden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: 5 öğrenci yoğun bakımda

13:3017/04/2026, Cuma
AA
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrencilerin kritik sürecine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Valilikten 'asılsız haber' uyarısı

Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada,
"Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur"
ifadeleri kullanıldı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.


