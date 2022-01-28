Cami tadilatında ustalar buldu: Tam 80 yıllık hayvan cesedi

Kargı İlçesine bağlı tarihi Köprübaşı köyü Camisinde başlatılan tadilatta inşaat ustaları caminin tabanında bulunan ahşap döşemeleri söktü.

Ahşap döşemelerin altında bir hayvan cesedi olduğunu gören inşaat ustaları cesedi yerinden çıkartarak hangi türe ait olduğunu araştırmaya başladılar. Yapılan araştırmalar sonucunda Ankara’da bir üniversitenin veterinerlik fakültesi yetkilileri bulunan hayvan cesedini incelemek üzere teslim aldı.

80 YILLIK İSKELET



Veterinerlik fakültesinden teslim almak için gelen ekibin ilk görüşü ise bulunan hayvanın en az 80 yıllık iskelet ve beden bütünlüğü bozulmayan vaşak ya da kedi olabileceği ancak kesin sonucun bilimsel incelemeler sonunda netlik kazanacağını söyledikleri öğrenildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 13 İznik gölü kıyısında bulunan Çınar Aile Çay Bahçesi işletmecisi Mehmet Udun ve yeğeni Serdar Udun ile çalışanları, kardan tank yaptı. Çalışanlar, tam 6 saatlik bir çalışma ile kardan dev bir tank yaptı. Çay bahçesi yanında bulunan bungalov evlerde kalan Gemlik’teki TOGG mühendislerinin de büyük ilgisini çeken tanka ise TOGG ismi verildi. İşletme sahibi Mehmet Udun, \"Arkadaşlar ve yeğenlerimizle beraber yıllardır bir tank yapmayı düşünüyorduk. Gemlik’teki TOGG fabrikasında çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onlardan ilhamla ismini TOGG koyalım dedik. Arabamız olduğu gibi bir de tankımız olsun istedik\" dedi. Öte yandan tank vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Çok sayıda vatandaş kardan tank ile fotoğraf çekiliyor. Kardan tank yaptılar, adını TOGG koydular Kardan tank yaptılar: Adını TOGG koydular Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik gölü kenarında çay bahçesinde çalışanlar tarafından yapılan kardan tank görenleri şaşırtıyor. İşçiler, 2 ton karın kullanıldığı tanka ise TOGG ismini verdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 17 Türkiye’nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla bu yıl son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Muğla’ya bağlı Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, şehirde doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Göktepe’de kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, aşırı soğuk ve kar nedeniyle yaylada yaşayanların tamamı şehre indi.<br> Balcıoğlu ailesinin imdadına drone pilotu yetişti<br><br>Kar yağışı sonrası bölgede oluşan manzarayı görüntülemek amacıyla zirveye çıkan drone pilotu Taner Genel, Kavaklıdere Kaynaş Yaylası’nda yaşayan Balcıoğlu ailesinin de imdadına koştu. Kar bastırınca acil olarak yayla evlerini terk etmek zorunda kalan Balcıoğlu ailesini özel donanımlı aracıyla alan Taner Genel, bir yandan yaylada kalan ailelere yardım edip diğer yandan da Sibirya’ya dönen bölgenin görüntülerini kaydetti. Göktepe ve Kavaklıdere’nin seyrine doyum olmaz karlı görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı. Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Burası Sibirya değil: Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti Türkiye'nin ılıman şehri Muğla bu defa buz kesti. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde her tarafı kar kaplarken, Kaynaş Yaylası'nda mahsur kalan bir aileyi, yayladaki görsel şöleni çekim yağmak için zirveye çıkan dron pilotu Taner Genel kurtardı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder