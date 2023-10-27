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Çorum'da dehşet anları: Otobüs durağında oturanlara ateş açıldı yaralılar var

Çorum'da Yenidoğan 4. Sokak üzerinde bulunan otobüs durağında oturan beş kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar birinin yakalandığı, diğerinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Semih Bozkuş
00:07 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çorum'da tüfekli saldırı (Arşiv)

Çorum'da tüfekli saldırı (Arşiv)

Çorum’da bir otobüs durağında oturanlara ateş açılması sonucu üç kişi yaralandı.


Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan 4. Sokak üzerinde bulunan otobüs durağında oturan 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu E.C.A., D.T. ve karşı tarafta bulunan S.Ç. pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren F.İ. isimli şahıs yakalanırken, M.A. isimli kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



#Çorum
#Otobüs Durağı
#Silahlı Saldırı
1 gün önce
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