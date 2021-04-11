Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çorum Dodurgada korkutan deprem AFAD şiddetini 42 olarak duyurdu
ÇORUM

Çorum'da deprem: AFAD şiddeti 4.2 olarak duyurdu

Çorum Dodurga'da korkutan deprem: AFAD şiddetini 4.2 olarak duyurdu

Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
Çorumda deprem: AFAD şiddeti 4.2 olarak duyurdu
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.06'da merkez üssü Çorum merkeze 45 kilometre mesafede bulunan Dodurga ilçesi Berk köyü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#DEPREM: Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN

Yerin 11.22 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, merkez, Osmancık, Laçin ve İskilip ilçelerinde de hissedildi.


AFAD, depremle ilgili yaptığı paylaşımda gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.


KANDİLLİ: 4.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. Deprem sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.

Depremin merkez üssü olan Berk Köyü Muhtarı İsa Aybir ise "Depremi hissettik fakat can kaybı veya yaralanma olmadı. Hasar da şu an için yok. Elbette tedirgin olduk fakat korkacak bir durum bulunmuyor. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.


Çorum deprem haberi: Son Dakika Çorum Dodurga ilçesi 4.3 şiddetinde deprem ile sallandı!
ÖZGÜN
Çorum deprem haberi: Son Dakika Çorum Dodurga ilçesi 4.3 şiddetinde deprem ile sallandı!

Afyonkarahisar'da deprem
GÜNDEM
Afyonkarahisar'da deprem

Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Depreme hazırlık için yol haritası
EKONOMİ
Depreme hazırlık için yol haritası


Abone Ol Google News
Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Süveyş Kanalı'nı yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı.
Erzurumda kritik maç

Erzurum'da kritik maç

​Lider Beşiktaş, düşmeme mücadelesi veren Erzurum'a konuk oluyor.
Ofiste virüsten nasıl korunuruz: Sağlık Bakanlığı alınması gereken önlemleri tek tek açıkladı

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti'ne hitap etti
Adalet yerini bulacak<br>zafer bizim olacak

Adalet yerini bulacak
zafer bizim olacak

​Evlat nöbetindeki babanın çığlığı.

2.8 milyon aşılama tamam

2.8 milyon aşılama tamam

İstanbul Valisi Yerlikaya son verileri paylaştı.

50 bin TL teklif geldi<br>yine de satmadı

50 bin TL teklif geldi
yine de satmadı

İnsan boyunda çoban köpekleriyle çiftlik kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.