Çorum Dodurga'da korkutan deprem: AFAD şiddetini 4.2 olarak duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.06'da merkez üssü Çorum merkeze 45 kilometre mesafede bulunan Dodurga ilçesi Berk köyü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#DEPREM: Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN

Yerin 11.22 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, merkez, Osmancık, Laçin ve İskilip ilçelerinde de hissedildi.

AFAD, depremle ilgili yaptığı paylaşımda gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

KANDİLLİ: 4.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

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#DEPREM

BERKKOY-DODURGA (CORUM) https://t.co/gGDEZk73Qp

11.04.2021, 17:06:36 TSİ

Büyüklük: 4.3

Derinlik: 8.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 11, 2021

CAN VE MAL KAYBI YOK

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. Deprem sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.

Depremin merkez üssü olan Berk Köyü Muhtarı İsa Aybir ise "Depremi hissettik fakat can kaybı veya yaralanma olmadı. Hasar da şu an için yok. Elbette tedirgin olduk fakat korkacak bir durum bulunmuyor. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

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