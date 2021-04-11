Çorum deprem haberi: Son Dakika Çorum Dodurga ilçesi 4.3 şiddetinde deprem ile sallandı!

Son dakika Çorum deprem haberi: Kandilli Son depremler ile gelen son dakika haberine göre Çorum 4.3 şiddetinde deprem ile sallandı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Çorum'da deprem, BERKKOY-DODURGA tarafında 4.3 şiddetinde 8 km derinliğinde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Çorum Dodurga ilçesinde meydana gelen deprem 4.2 şiddetinde.

Son Dakika Çorum deprem oldu. Kandilli Son Depremler

#DEPREM

BERKKOY-DODURGA (CORUM) https://t.co/gGDEZk73Qp

11.04.2021, 17:06:36 TSİ

Büyüklük: 4.3

Derinlik: 8.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 11, 2021

ÇORUM DEPREMİ AFAD VERİLERİNE GÖRE 4.2 ŞİDDETİNDE

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre ise Çorum depremi 4.2 büyüklüğünde. İŞte Çorum Depremi AFAD detayı:

Çorum Deprem AFAD

ÇORUM'DA DAHA ÖNCE DE 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU

Daha önce 2016 senesinin Kasım ayında da 4.7 şiddetinde deprem ile sallanan Çorum bugün de 4.3 şiddetinde deprem ile yürekleri ağıza getirdi. Önceki deprem ile ilgili detayları aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz.

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