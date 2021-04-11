Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Çorum deprem haberi Son Dakika Çorum Dodurga ilçesi 43 şiddetinde deprem ile sallandı
ÖZGÜN HABERLER

Çorum deprem haberi: Son Dakika Çorum Dodurga ilçesi 4.3 şiddetinde deprem ile sallandı!

Çorum deprem haberi: Kandilli son depremler bilgisine göre Çorum 4.3 şiddetinde deprem ile sarsıldı. Son dakika gelen deprem haberi ile Çorumlu vatandaşlar büyük panik yaşadı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Çorum Dodurga ilçesinde meydana gelen deprem 4.2 şiddetinde. İşte son dakika Çorum deprem haberi detayları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çorum deprem haberi: Son Dakika Çorum Dodurga ilçesi 4.3 şiddetinde deprem ile sallandı!
Son dakika Çorum deprem haberi: Çorum’da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kandilli Son depremler​

Son dakika Çorum deprem haberi: Kandilli Son depremler ile gelen son dakika haberine göre Çorum 4.3 şiddetinde deprem ile sallandı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Çorum'da deprem, BERKKOY-DODURGA tarafında 4.3 şiddetinde 8 km derinliğinde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Çorum Dodurga ilçesinde meydana gelen deprem 4.2 şiddetinde.

Son Dakika Çorum deprem oldu. Kandilli Son Depremler
Son Dakika Çorum deprem oldu. Kandilli Son Depremler

ÇORUM DEPREMİ AFAD VERİLERİNE GÖRE 4.2 ŞİDDETİNDE

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre ise Çorum depremi 4.2 büyüklüğünde. İŞte Çorum Depremi AFAD detayı:

Çorum Deprem AFAD
Çorum Deprem AFAD

ÇORUM'DA DAHA ÖNCE DE 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU

Daha önce 2016 senesinin Kasım ayında da 4.7 şiddetinde deprem ile sallanan Çorum bugün de 4.3 şiddetinde deprem ile yürekleri ağıza getirdi. Önceki deprem ile ilgili detayları aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz.

Çorum deprem haberi... Son dakika Çorum'da deprem oldu!
ÖZGÜN
Çorum deprem haberi... Son dakika Çorum'da deprem oldu!

Abone Ol Google News
Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Süveyş Kanalı'nı yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı.
Erzurumda kritik maç

Erzurum'da kritik maç

​Lider Beşiktaş, düşmeme mücadelesi veren Erzurum'a konuk oluyor.
Ofiste virüsten nasıl korunuruz: Sağlık Bakanlığı alınması gereken önlemleri tek tek açıkladı

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti'ne hitap etti
Adalet yerini bulacak<br>zafer bizim olacak

Adalet yerini bulacak
zafer bizim olacak

​Evlat nöbetindeki babanın çığlığı.

2.8 milyon aşılama tamam

2.8 milyon aşılama tamam

İstanbul Valisi Yerlikaya son verileri paylaştı.

50 bin TL teklif geldi<br>yine de satmadı

50 bin TL teklif geldi
yine de satmadı

İnsan boyunda çoban köpekleriyle çiftlik kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.