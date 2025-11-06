Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü

Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.