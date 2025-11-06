Yeni Şafak
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü

AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk bina çöktü. Bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.


AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.


Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.




