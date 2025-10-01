Yeni Şafak
Ankara'da 3 katlı metruk bina çöktü

Ankara'da 3 katlı metruk bina çöktü

17:091/10/2025, Çarşamba
DHA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 katlı metruk bina çöktü. Ekiplerin binanın enkazında yaptığı aramalarda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana geldi.


Bir yıldır metruk halde olan Harun ve Seyfi Kılıç'a ait 3 katlı aile apartmanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.


Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.


Ekipler, göçük altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı eğitimli köpek ve cihazlarla enkazda arama yaptı. Yapılan çalışmalarda kimsenin olmadığı tespit edildi. 

#Ankara
#bina
#çökme
