Çorum'da Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadın konuştu: Sebebi HDP ile ittifak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum ziyaretinde 54 yaşındaki Münevver Arıcı'nın yanına gelerek, torununu sevmek istemişti. Onu, Kılıçdaroğlu'na sevdirmek istemeyen Arıcı ise, "Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü." diyerek CHP Genel Başkanı'na tepki göstermişti.

Münevver Arıcı, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdikten sonra, muhaliflerin hedefi haline geldi.

Sabah gazetesine konuşan Arıcı, Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini anlattı.

"Ben; kızım ve torunlarımla alış verişe gelmiştim." diyen Arıcı, "Aras Han'ın üç ara koridoru var. Polisler han ve çevresinde tedbir almışlardı. Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediler. Biz çarşıdan ayrılmak istedik. Polis, birinci ve ikinci koridorlardan çıkmamıza izin vermedi. 3. koridordan çıkmak istedik. O sırada Kılıçdaroğlu geliyordu. Biz yürüyüp gitmek istedik ama Kılıçdaroğlu'nun korumaları bizi durdurdu. Bu sırada Kılıçdaroğlu bize doğru geldi ve 'Nasılsınız?' dedi. Kızım 'İyiyiz, teşekkür ederiz' dedi. Daha sonra torunuma doğru gelince ben, 'Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü' dedim ondan sonra polisler bizi uzaklaştırdı." ifadelerini kullandı.

REKLAM

'Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi'