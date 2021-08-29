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Çorum'da Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadın konuştu: Sebebi HDP ile ittifak

Çorum'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdikten sonra muhaliflerin hedefi haline gelen Münevver Avcı o gün yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu'na tepki göstermesinin nedeninin 'HDP ile ittifak yapması' olduğunu söyleyen Arıcı, "Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve 'Çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek tepki gösterdim." diye konuştu.

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Çorumda Kılıçdaroğluna tepki gösteren kadın konuştu: Sebebi HDP ile ittifak
Çorum'da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterilen anlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum ziyaretinde 54 yaşındaki Münevver Arıcı'nın yanına gelerek, torununu sevmek istemişti. Onu, Kılıçdaroğlu'na sevdirmek istemeyen Arıcı ise, "Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü." diyerek CHP Genel Başkanı'na tepki göstermişti.

Münevver Arıcı, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdikten sonra, muhaliflerin hedefi haline geldi.

Sabah gazetesine konuşan Arıcı, Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini anlattı.

Çorumlu vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Hadi yürü
OYNAT 00:33
Çorumlu vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Hadi yürü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasını istemeyen kadın, 'Hadi yürü, yürü!' diye bağırdı.

"Ben; kızım ve torunlarımla alış verişe gelmiştim." diyen Arıcı, "Aras Han'ın üç ara koridoru var. Polisler han ve çevresinde tedbir almışlardı. Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediler. Biz çarşıdan ayrılmak istedik. Polis, birinci ve ikinci koridorlardan çıkmamıza izin vermedi. 3. koridordan çıkmak istedik. O sırada Kılıçdaroğlu geliyordu. Biz yürüyüp gitmek istedik ama Kılıçdaroğlu'nun korumaları bizi durdurdu. Bu sırada Kılıçdaroğlu bize doğru geldi ve 'Nasılsınız?' dedi. Kızım 'İyiyiz, teşekkür ederiz' dedi. Daha sonra torunuma doğru gelince ben, 'Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü' dedim ondan sonra polisler bizi uzaklaştırdı." ifadelerini kullandı.

'Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi'

  • Münevver Arıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini ise şöyle anlattı: "Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve 'Çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek tepki gösterdim."
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