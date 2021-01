Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla heyecanla çıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz" dedi.

Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrelerin AK Parti'ye, şehirlere ve teşkilatlara hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerde görev alacak kişileri tebrik etti.

Erdoğan, bugünkü kongrelerle birlikte 42 il kongresini tamamladıklarını bildirerek, "İnşallah şubat sonuna kadar tüm il kongrelerini yaparak, 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz. AK Parti'yi, 2001 yılı Ağustos ayında kurduğumuzda, milletimiz bize hem geçmişin eksiklerini tamamlama hem de geleceği inşa görevi vermişti. Girdiğimiz 15 genel seçimin, mali seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halk oylamasının tamamında AK Parti'yi sandıktan birinci çıkartan milletimize şükranlarımı, demokraside ve ekonomide yaptığımız hizmetlerle ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi 18 yılda, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5,10 katı hak ve özgürlük açılımlarıyla, yatırımlarla ve projelerle donatırken milli iradenin üstünlüğüne sıkı sıkıya sahip çıktıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her zorlu mücadelede, 15 Temmuz'da olduğu gibi yanımızda yer alarak, bize istikamet göstererek, destek ve cesaret vererek her daim vefasını gösterdi. Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Her kademede görevler, unvanlar elden ele geçerek aynı menzile doğru ilerlemeye devam edilir.

Belde, il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetimlerinde vazifelerine devam eden kardeşlerimizin yanında, yeni görev üstlenen kardeşlerim de var. Bundan sonraki il kongrelerimizde de aynı şekilde görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. 'Davası hak olanın yardımcısı Hak'tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır'. Bu anlayışla, bu kutlu çatı altında görev yapmış her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne tüm teşkilatlarımız da görev almış kardeşlerime teşekkür ediyorum, irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"AK Parti, 83 milyon vatandaşımızı kucaklayacak gönül genişliğine sahiptir"

Kendini AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönüllerinin, kapılarının ve AK Parti'nin tüm kademelerinin sonuna kadar açık olduğunu ve açık kalacağını bildiren Erdoğan, "AK Parti, 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine, hizmet şevkine, mücadele hacmine sahip bir partidir. Unvanı olsun veya olmasın, herkesin davamıza yapacağı bir katkısı mutlaka vardır." diye konuştu.

Teşkilatlarda görev alacak kişilerin, bu potansiyeli harekete geçirecek dirayeti ve engin gönüllülüğü göstermelerini isteyen Erdoğan, "Milletin kurduğu, milletin yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olan partimize yakışan, sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmaktır. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin milletimizin umutlarına, beklentilerine, hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini temin edeceğiz. Türkiye'yi yeniden eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların alın teri, milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. Malazgirt'ten bugüne millet olarak mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Aradan bin yıl geçse de hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar, çok görenler olduğunu biliyoruz. Bir asır önce milletimizi Çanakkale'de, bu topraklarda izi kalmayacak şekilde silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Dört bir yandan işgale uğramış, ordusu ve meclisi dağıtılmış, nefes yolları tıkanmış Anadolu'da yakılan ve zafere ulaşan istiklal ateşinden canı yananların hala aynı hayalin peşinde olduğunu biliyoruz.

Rahmetli Menderes'in öncülüğünde geçtiğimiz, milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal'ın, Türkiye'yi dünyanın en itibarlı ve seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. Ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında, Türkiye'yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.

AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin, 973 ilçesinin, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımları, eserleri ve izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz. Ana karnındaki çocuktan okula giden evlatlarımıza, çalışanlarımızdan ömrünün son demlerindeki büyüklerimize kadar getirdiğimiz hizmetlerden hayatının her alanında, her an faydalanmayan tek bir kişi bulamazsınız."

Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartarak, tuzaklarını bozarak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların, milli irade düşmanlığının sebebi işte budur. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye ülkenin yönetiminin teslim edilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, milletin gönlüne girmenin yolunun da onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, program ve projeleriyle göz doldurmaktan geçtiğini söyledi.

Kendilerinin milletin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatıyla çıktıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla yetinmiyor, 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz, onunla da yetinmiyor 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönemde, sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, onlarla her türlü yarışa hazırız. Buna karşılık yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiralarını ortaya sürerken, asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini, Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz."

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için yeni projelerin, açılışların heyecan ve sevincini yaşamaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, bu hafta sonu Diyarbakır'da üç barajın ve bir içme suyu tesisinin açılışını, İstanbul'da bir fırkateynin denize indirme törenini ve Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini yapacaklarını ifade etti.

"Çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında her gün yeni projelerin, yeni hizmetlerin temelinin atıldığına veya açılışının gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Çünkü Türkiye'nin boş laflara, kuru gürültülere, sahte heyecanlara değil işte böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var. Allah'ın izniyle hep birlikte sonuna kadar milletimize hizmet için çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Geçmişten bugüne kendilerini muhasebeye tabi tuttuklarında, karşılarına çıkan manzaranın sadece AK Parti'nin değil, ülkenin tamamının hikayesini anlattığına işaret eden Erdoğan, 3 Kasım 2002'de "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın", 28 Mart 2004'te "Yerel kalkınma başlıyor", 22 Temmuz 2007'de "Durmak yok yola devam", 29 Mart 2009'da "İşimiz hizmet, gücümüz millet", 12 Haziran 2011'de "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. Hedef 2023", 30 Mart 2014'te "Daima millet, daima hizmet", 7 Haziran 2015'te "Onlar konuşur AK Parti yapar", 1 Kasım 2015'te "Sen ben yok Türkiye var", 24 Haziran 2018'de "Vakit Türkiye vakti", 31 Mart 2019'da "Memleket işi gönül işi" dediklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinde, milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla, çok daha büyük bir heyecanla çıkacağız çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz AK Parti'yiz, çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece millete borcu olan bir hareketiz. Çünkü biz mazlumların ve mağdurların umudu Türkiye'yiz. İnşallah milletimizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayelerimiz var. Siz dava ve yol arkadaşlarımdan bu süreçte daha fazla gayret, çok daha samimi çaba, çok daha büyük fedakarlık bekliyorum" dedi.

Erdoğan, kongrelerde görev alacak partililere başarılar diledi.

Erdoğan, partilileri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova'daki partilileri selamladı.

İllerdeki AK Parti il başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanlarıyla da selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Şu anda inşallah 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlü bir şekilde devam edecek ve Allah'ın izniyle sandıkları çatlatacak, patlatacağız. Dosta güven, düşmana da herhalde korku salacağız." dedi.

Selamlamanın ardından, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle 1 milyonu aştık. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden aşı programımıza inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Rabb'imden, önce ölenlerimize rahmet, hastalarımıza şifalar diliyorum. Bu koronavirüs belasından Rabb'im bizleri Ya Hafız ismi şerifi hürmetine muhafaza eylesin. Tam anlamıyla inşallah bundan kurtulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edin. Biliyorsunuz, 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe ilkelerine riayet edelim. Devlet, millet dayanışmasıyla sabırla kararlılıkla bu zorlu süreci beraberce aşacağımıza inanıyorum."