Reformlar yakında

Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerindekilere seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, reform gündemlerinin hazır olduğunu söyledi:





AK Parti Türkiye’nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir. Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Gençlerimizle ülkemizi 2053 vizyonuyla çok daha ileriye yine AK Parti çatısı altında taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız.

İHANETLERİ UNUTMAYACAĞIZ

AK Parti’nin ülkeyi yönetmesinin önüne geçmek için sergilenen haksızlıklar, hukuksuzluklar, ahlaksızlıklar hafızamızda duruyor. Terör örgütlerinin şehirlerimizi kan gölüne çevirmek, sınırlarımızı taciz etmek için başlattıkları saldırılarda verdiğimiz kayıpların acısı hala yüreğimizi dağlıyor. FETÖ’nün milli iradeyi esir almak için giriştiği saldırıları da bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız.

DENGELERİ BELİRLİYORUZ

Türkiye’nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri de kesinlikle unutmayacağız. İşte tüm bu ihanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır.

UFKUN AYDINLIĞINI GÖRÜYORUZ

Ülkenin ve milletin enerjisini sömüren, vaktini zayi eden, dikkatini dağıtan, rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufkun aydınlığını daha iyi görmeye başladık. Siz her projemize karşı çıkanlara, her yatırımımızı engellemeye çalışanlara bakmayın. Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirmiş olanların gerçek yüzünü bildiği için dikkat ederseniz 18 yıldır hiçbirine itibar etmedi, etmiyor.

BİR ASIRLIK VİZYONUMUZ VAR

Tek taahhütleri Türkiye’yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Şimdiden reform gündemini oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız.

Türkiye yükselen güç

Esasen ülke olarak yaşanan her krizin, maruz kalınan her afetin, başlattıkları her hamlenin, kurdukları altyapının gücünü, büyüklüğünü, avantajlarını ortaya çıkardığını dile getiren Erdoğan, “Akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görüyor. Daha düne kadar kendi sınırları içindeki teröristlerle mücadele etmekte zorlanan bir ülkeden, neredeyse yarım düzine sınır ötesi harekatı, aynı anda gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Uluslararası alanda, sözü dinlenmeyen, talepleri görmezden gelinen, hakları sürekli törpülenen bir ülkeden, taraf olduğu her konuda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen küresel, siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan, en önemli yükselen güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde işte böyle bir arka plan var” dedi.

