Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AAnın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşam kategorisinde "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflara oy verdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", isimli fotoğrafa oy verdi.

Huzur yaylası

Yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", isimli fotoğrafa oy verdi.

Millilerden asker selamı

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.

Seçimini yaptı

Seçimini yaptı

​Erdoğan, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.
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