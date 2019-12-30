Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.
Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", isimli fotoğrafa oy verdi.
Yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", isimli fotoğrafa oy verdi.
Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.