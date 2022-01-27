​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin yeni büyükelçisini kabul etti

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunarak resmen göreve başladı.

Flake, Ankara’ya 7 Ocak’ta gelerek görevi David Satterfield’dan devralmıştı. Flake’nin ilk sözleri “Burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz” olmuştu. Ancak Flake, Kongre onay sürecinde Türkiye’yi tehdit eden açıklamalarıyla tepki çekmişti. Flake’e uyarı yapılarak Ankara’nın büyükelçiliğine izin vermeyebileceği ima edilmişti.

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ MÜTTEFİK

Flake, güven mektubunu sunmasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde “Parti siyaseti, suyun kıyısında biter” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Flake yazıda “Türkiye, NATO’ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır” ifadelerini kullandı.

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