Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 31 şehre giriş çıkışlar yasaklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Türkiye’nin korona ile mücadele konusunda bir çok ülkeden ilerde olduğunu ifade eden Erdoğan, “Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak, salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır” dedi. Bilim Kurulunun hastalığın dünyadaki ve ülkedeki gelişimini anbean takip ettiğine dikkati çeken Erdoğan, buna göre alınması gereken tedbirlerin Bilim Kurulu tarafından belirlenerek hükümete tavsiye olarak iletildiğini dile getirdi. Genel olarak halkın kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini ifade eden Erdoğan “Ancak sayıca az da olsa temel kurallara uymayanların bulunduğunu da görüyoruz” diyerek yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

OYNAT 00:00 ''Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz'' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili, ''Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz'' dedi. BiP'te paylaş

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GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI

30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak’ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız.

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20 YAŞ ALTINA YASAK

Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler, İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir.

OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin maske takması zorunlu olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulundu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. İnsanların toplu olarak çalıştığı yerlerde benzer tedbirler alınacaktır'' dedi. BiP'te paylaş

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3 ADIMA SIKI TAKİP

Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

Bağışlar 1 milyarı aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar milletle nice badireleri atlattıklarını dile getirerek, “Aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimlere destek olmak için başlattığımız yardım kampanyamıza gösterdiği sahiplenmeyle adeta yeni bir destan yazmıştır. Kampanyanın 3. gününde SMS hariç, yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak, kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.” diye konuştu. Kampanyaya katılan vatandaşlara ve kurumlara şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti: “Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.”

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Taşcıoğlu’nun adı yaşatılacak

Erdoğan, salgınla mücadele sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek fedakarlığı asla unutmayacaklarını söyledi. Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi, yani bundan böyle bu hastane artık Hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Eşine ve tüm ailesine sabırlar diliyorum.” diye konuştu.

OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyayı sabote etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyanın 3. gününde 1 milyar 61 milyon lira seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdığını belirtirken kampanyayı sabote etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, ''Milli Dayanışma Kampanyasında milletimiz yeni bir destan yazmıştır. SMS hariç 304 bin kişi ve kuruluş 1.061 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. CHP Genel Başkanı olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaşamaya çalıştıysa da başarılı olamamıştır. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda dayanışma örnekleri vardır. Kurtuluş savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde olan silahtan cephaneye giysiden giyecek içeceğe savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllükle katılarak, varını yoğunu Devletine vermekten geri durmamıştır. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir'' dedi.

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